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    首頁 > 生活

    「金大職達夢」徵才博覽會釋1600職缺 初步媒合率59％

    2026/05/05 22:59 記者吳正庭／金門報導
    「金大職達夢」實習與徵才博覽會在國立金門大學舉行，準金大校長洪集輝說，金大會持續與金門縣政府密切合作，擴大培養人才。（記者吳正庭攝）

    「金大職達夢」實習與徵才博覽會在國立金門大學舉行，準金大校長洪集輝說，金大會持續與金門縣政府密切合作，擴大培養人才。（記者吳正庭攝）

    「金大職達夢」實習與徵才博覽會今天在國立金門大學舉行，初步媒合率達59%。準金大校長洪集輝說，長照人力需求殷切，金大會持續與金門縣政府密切合作，擴大培養人才，提升能量彌補人才缺口。

    日前通過學校選舉，將於8月出任金大第5任校長的現任副校長洪集輝說，目前整個國家對於長照人力需求十分殷切，尤其金門長期處於高齡化社會，需要投入更多的長照資源；金大健康護理學院設有長照系、護理系、社工系等相關科系，是縣府最好的人才後盾，金大會持續與縣府保持密切合作，為金門培養人才，留住人才。

    縣府指出，這場由金大與勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署、金門就業中心共同辦理的「金大職達夢–2026金大×金門就業中心實習與徵才博覽會」，有來自台灣本島及金門在地共46家企業與機構，提供逾1600個全職、兼職及實習職缺。

    根據統計，金門近幾年失業率都在1.3%左右，縣府每年辦理的公法救助短期臨時工，有不少在地民眾參加；此外，每年舉辦的徵才博覽會，進場者以國立金門大學學生為多，其中公部門擺設的攤位，有較多詢問人潮，例如海巡署及調查局、金防部都有不少人上門關切未來出路，一般民間工作，現場傳出有土木建築業5萬多元起薪。

    金門就業中心表示，博覽會活動現場人潮熱絡，企業與求職者互動頻繁，初步媒合率達59%，顯現金門就業市場與在地青年的供需關係。

    「金大職達夢」實習與徵才博覽會在國立金門大學舉行，副縣長李文良（中）前往各攤位為工作人員打氣。（記者吳正庭攝）

    「金大職達夢」實習與徵才博覽會在國立金門大學舉行，副縣長李文良（中）前往各攤位為工作人員打氣。（記者吳正庭攝）

    「金大職達夢」實習與徵才博覽會登場，近年頻頻展現科技執法的海巡單位，也是求職者詢問的高密度單位。（記者吳正庭攝）

    「金大職達夢」實習與徵才博覽會登場，近年頻頻展現科技執法的海巡單位，也是求職者詢問的高密度單位。（記者吳正庭攝）

    「金大職達夢」徵才博覽會現場，一個以打出在地名號的速食產品，成為各攤位中的焦點。（記者吳正庭攝）

    「金大職達夢」徵才博覽會現場，一個以打出在地名號的速食產品，成為各攤位中的焦點。（記者吳正庭攝）

    具有高挑戰性的調查局工作，成為大學生初探職場注意的焦點之一。（記者吳正庭攝）

    具有高挑戰性的調查局工作，成為大學生初探職場注意的焦點之一。（記者吳正庭攝）

    「金大職達夢」實習與徵才博覽會登場，地方各界熱烈參與，盼職場生力軍找到適才適所的機會。（記者吳正庭攝）

    「金大職達夢」實習與徵才博覽會登場，地方各界熱烈參與，盼職場生力軍找到適才適所的機會。（記者吳正庭攝）

    金防部的攤位擺出真槍，吸引不少年輕學子一探究竟。（記者吳正庭攝）

    金防部的攤位擺出真槍，吸引不少年輕學子一探究竟。（記者吳正庭攝）

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