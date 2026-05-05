台中路燈「點光明燈計畫」 認養數4年慘腰斬

台中路燈已汰換成LED燈。（市府提供）

台中市路燈數已增到26萬盞，但多名議員質疑，市府推出「點光明燈計畫」，鼓勵民眾認養路燈一盞年費1千元，還可抵稅，但4年來認養數竟從608盞腰斬逾半，到去年僅剩認養315盞，認養率僅0.12%，市府已將路燈汰換成LED燈，電費大幅下降，認養費等認養制度未與時俱進，難怪民眾興趣缺缺；建設局長陳大田指出，會研究調整認養費並加強宣傳，鼓勵民眾「點亮道路光明燈」。

市議員王立任、張玉嬿、黃守達及謝志忠等指出，台中市府結合民間資源推出認養「年度光明燈」計畫，一盞燈年費1千元，認養收據能抵免所得稅、企業大宗認養還可抵營業稅等，認養者更可在燈柱載明姓名，並獲市府頒發感謝狀，但計畫實施下來，到去年認養數直接腰斬。

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王立任指出，台中市路燈數愈來愈多，2022年民眾認養盞數有608盞，到去年竟只剩315盞，他質疑認養制度未與時俱進，認養路燈一年1千元，但市府將路燈汰換成LED燈具後，電費早已大幅減少；另外縣市有結合民間「點光明燈」習俗，認養路燈兩盞以上就送「文武廟光明燈一盞」，認養5盞則有公所印製農民曆內半頁廣告；或公開表揚認養有成的企業，均有效提升認養率，台中的認養計畫卻一成不變，未能與時俱進。

也曾認養路燈響應市府計畫的謝志忠說，台中市路燈從2019年的19萬盞，成長到現有26萬盞，民眾認養數卻大幅衰退，建設局應徹底檢討。

陳大田指出，路燈改LED燈後電費年省1.5億，之前市府曾主動到宮廟宣傳，成功鼓勵認養路燈，他認同認養費可研究調降，並研議增加公開表揚等鼓勵民間參與。

王立任（左2）等議員關切路燈認養人數腰斬。（記者蘇孟娟攝）

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