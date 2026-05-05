「金陶獎」睽違10年回鶯歌開展 40件創作流露生命哲思

第8屆「台灣陶藝金陶獎」社會組金獎黃曉茹創作《軟的正方形》。（記者黃政嘉攝）

第8屆「台灣陶藝金陶獎」40件作品即日起在新北市立鶯歌陶瓷博物館盛大展出，陶博館指出，此次睽違10年再度於陶博館展出，從生命哲思到流浪動物關懷，展現出陶藝與當代社會的深度連結，邀請民眾一同欣賞。

陶博館指出，此屆金陶獎分社會組及學生組，社會組得獎作品深入探討陶瓷的媒材本質、生命哲學及社會環境等議題，包括「金獎」黃曉茹《軟的正方形》，以自製紙漿瓷土拼接成無數小方塊，藉窯燒高溫使其自然坍塌變形，探索人為控制與自然未知間的微妙對話；「銀獎」丁有彧《器之獸—龍》將獸形融入「盔」的概念，探討人類追求掌控與馴化的本能；「銀獎」林博裕《餘墨二》則受冬蟲夏草啟發，以動物骨骼建構植物造型，搭配發墨般的單色釉彩，呈現生命本源的哲學。

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學生組「銀獎」方怡瑄《母愛》刻畫出骨瘦如柴卻奮力哺育幼犬的狗媽媽，揭露非法繁殖的真相，為流浪動物發聲；「銀獎」林相吟《獸困》則細膩捏塑出神情壓抑的猴群與掙脫牢籠的猩猩，藉此反思人類以教育與娛樂為名剝奪動物自由的道德議題。

新北市文化局副局長于玟表示，「金陶獎」致力於建構讓陶藝發光的舞台，陶博館自2000年開館以來，便與和成文教基金會攜手推動藝文發展長達25年，參賽藝術家們在延續傳統工藝底蘊之餘，更大膽挑戰媒材界限，展現當代藝術與時代精神的共鳴。

陶博館指出，金陶獎展覽盼透過充滿生命力的作品與觀眾對話，在推廣陶瓷工藝的同時，引領觀眾重新探索藝術與日常的連結，展覽自即日起展出至5月31日，相關資訊可至陶博館官網查詢。

第8屆「台灣陶藝金陶獎」社會組銀獎丁有彧創作《器之獸—龍》。（記者黃政嘉攝）

第8屆「台灣陶藝金陶獎」學生組銀獎林相吟創作《獸困》。（記者黃政嘉攝）

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