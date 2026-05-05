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    首頁 > 生活

    大高雄建築公會赴澎湖參訪交流 林皆興盼經驗共享帶動地方發展

    2026/05/05 23:58 記者劉禹慶／澎湖報導
    大高雄不動產建築開發商業同業公會蒞澎交流，助力澎湖建設發展。（澎湖縣政府提供）

    大高雄不動產建築開發商業同業公會蒞澎交流，助力澎湖建設發展。（澎湖縣政府提供）

    大高雄不動產建築開發商業同業公會理事長李正聰率領公會理監事及會員蒞澎交流，澎湖縣副縣長林皆興今（5）日偕同建設處長陳文耀熱情接待，歡迎業界先進到訪，並向公會介紹縣府目前積極推動的重大建設計畫。期盼透過跨區域專業經驗與市場觀察，作為縣府未來推動各項建設與開發的重要參考，進一步促進招商引資，帶動地方整體發展。

    會中安排簡報縣府現正推動的5大重點建設，包括第三漁港周邊公有土地都市更新計畫、馬公段2661-1地號等周邊公有土地開發案、民福路立體停車場新建營運移轉案（BOT）、不沉之海公園，以及龍門智慧園區開發案。期望借重公會專業意見與資源，強化整體開發規劃的完整性與可行性，並提升對潛在投資廠商的吸引力。

    林皆興表示，高雄在都市更新、複合式開發及公共建設整合等方面具備豐富實務經驗，而澎湖則擁有獨特的海島地景與觀光優勢，雙方各具特色。透過此次交流，不僅有助於促進區域間經驗交流與相互認識，更可激盪創新思維，為澎湖未來在住宅規劃、觀光服務設施及整體城市發展注入新動能。

    李正聰表示，澎湖擁有豐富自然資源，縣府積極推動低碳與永續發展政策，發展方向明確且具潛力。未來若能結合在地特色與產業優勢，逐步建構符合地方條件的發展模式，將有助於提升整體競爭力。

    澎湖縣副縣長林皆興，接見大高雄不動產建築開發商業同業公會。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣副縣長林皆興，接見大高雄不動產建築開發商業同業公會。（澎湖縣政府提供）

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