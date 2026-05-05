為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「台版張凌赫」賣粉圓爆紅 親揭國中打工悲傷過往

    2026/05/05 21:56 記者許麗娟／高雄報導
    「台版張凌赫」阿B與開粉圓店的阿姨合影，並親揭國中就到阿姨的店打工的原由。（擷取自threads@bben89）

    「台版張凌赫」阿B與開粉圓店的阿姨合影，並親揭國中就到阿姨的店打工的原由。（擷取自threads@bben89）

    高雄市苓雅區林泉家經營34年的紅心粉圓店，因老闆娘37歲的外甥阿B神似中國劇《逐玉》男主角張凌赫而引發網友暴動，由於阿B國中時期就到阿姨的店打工至大學共13年，他也分享，小時候父親因意外成為植物人、媽媽累出病的過往，直呼阿姨就像是他的第2個媽媽，不只讓他打工有收入，也接住了他！

    阿B今（5）日在Threads發文分享他與紅心粉圓的故事，他說，學生時期幾乎每天下課都會從屏東坐火車來阿姨店幫忙，小時候，他父親因為意外變成了植物人，明顯感受到媽媽對經濟的焦慮，這也讓賺錢這件事很早就進到他的人生裡，因為照顧老爸，他的母親也累出一身病，他需要把媽媽抱去醫院，也需要幫爸爸翻身拍背。

    阿B說，剛到阿姨這裡打工時，常常把粉圓煮壞，甚至整鍋燒焦浪費，不過阿姨還是會笑著跟我說「不要急，任何事都一樣慢慢來比較快」，這句話直到現在都還深深影響著他，阿姨就像是他的第2個媽媽，不只讓他打工有收入，也教他待人處世，更治癒了當時無處安放的他。

    阿B也提及與太太的相識過程，由於今天被爆出太太是網紅服飾賣家「Honique 米粒」，遭起底幾年前曾拿中國貨標榜是南韓貨販售，阿B說，很多人對他們2人的認識是從2年前爭議風波開始，坦言確實當時做錯了，但沒有選擇逃避，把那些有爭議的服飾都進行退貨處理，前前後後大概退了近千萬的費用給消費者，這2年多也更謹慎在面對韓國服飾、認真走訪上游，了解成本與製造限制等，學著不要再辜負曾經相信過他們的人。

    相關新聞

    「台版張凌赫」暴紅 網紅老婆遭起底曾賣假韓貨

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播