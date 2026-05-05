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    首頁 > 生活

    總統訪非！史瓦帝尼童也來台見認養人超催淚

    2026/05/05 22:15 記者蔡淑媛／台中報導
    蕭屏芳（右二）與史瓦帝尼認養童巴洋達（左一）、西妮（右一）相見歡，左二為家扶執行長周大堯。（家扶提供）

    蕭屏芳（右二）與史瓦帝尼認養童巴洋達（左一）、西妮（右一）相見歡，左二為家扶執行長周大堯。（家扶提供）

    總統賴清德突破中國外交封鎖，成功訪問非洲友邦史瓦帝尼，今搭乘史國國王專機返台；家扶基金會2名兩名史瓦帝尼認養童，21歲西妮（Sinethemba）與13歲巴洋達（Bayanda）也在母親節前夕，在台灣認養人蕭屏芳的支助下來台灣旅遊及相見歡。

    家扶基金會今天表示，來自單親家庭的巴洋達，自幼由母親撫養，家中經濟貧困，但他個性開朗，努力學習，希望未來成為醫生，見面時送上親筆感謝信給蕭屏芳，他說，從來沒想到能來台灣，接觸新文化、品嚐不同食物，學習新語言、理解不同的人們，希望未來也能幫助人。

    西妮今年暑假後將就讀大學，她感謝蕭屏芳的支助，這趟台灣之旅，打開一扇從未想過的大門，探索不同文化與生活，改變人生視野，也建立她更強的自信，希望帶著收獲回國獻家鄉。

    蕭屏芳分享自2022年認養，與西妮通信兩次，覺得她是一位有主見、有想法的女孩，因此提供支持，也透過旅遊等方式，讓孩子能出國探索世界，原先規劃提供旅遊禮金，讓西妮到歐洲旅遊作為成年禮，後來轉念「與其讓孩子走向世界，不如讓世界先來到他們面前」，讓兩位孩子相伴來台，共同體驗台灣的人文與生活。

    蕭屏芳特別準備象徵「旅程起點」的皮包，送給西妮與巴洋達，3人也一起做康乃馨，提前過母親節。

    家扶基金會在海外有7個直接扶助國家，共認養3萬9446名兒童，其中史瓦帝尼有5825名，長期透過教育、醫療、營養、經濟扶助及能力培力等多元服務，全面支持弱勢兒童及其家庭，協助其穩定生活，促進健康成長。

    家扶表示，目前國外兒童認養計畫持續招募中，每月僅需700元，即可支持一名國外兒童獲得基本生活、教育與健康照顧，幫助孩子穩定成長、翻轉未來，然而，目前仍有約3000名兒童等待被認養，期盼社會大眾伸出援手。

    西妮（左一）與巴洋達（前右）與蕭屏芳（左二）相見歡，共同製作康乃馨，也與家扶人提前過母親節。（家扶提供）

    西妮（左一）與巴洋達（前右）與蕭屏芳（左二）相見歡，共同製作康乃馨，也與家扶人提前過母親節。（家扶提供）

    蕭屏芳與巴洋達（右）共同製作康乃馨。（家扶提供）

    蕭屏芳與巴洋達（右）共同製作康乃馨。（家扶提供）

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