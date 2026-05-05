政大X實驗學院推「綠色照顧課程」 後山變身療癒基地

政大結合生態環境與冒險體驗，X實驗學院推「綠色照顧課程」以療癒學生身心。（記者楊綿傑攝）

大學不只發展學術，也可以運用自身自然環境優勢，融入人文元素達到療癒身心效果！政治大學透過獲「保育共生地」認證的校園環境，與綠色療癒課程的創新結合，不僅讓後山的潛在生態價值被社會看見，更成功將校園自然資源轉化為教案素材。未來將持續攜手各處室及X實驗學院，讓保育共生地的永續發展不僅停留在校園規劃，而是真正走入學生的學習與生活，讓學校成為一座綠色療癒基地。

政大校長李蔡彥提到，學校一直力行永續發展目標，不是發明什麼新技術，而是透過從山林到講堂，從校園到社會，在更多空間努力，包括以課程創新與綠色照顧，從山林找回生態自我；以生態共學與棲地保育，打造生態永續校園；以商管領航與企業轉型，協助中小企業對接國際ESG等，化為對社會的影響力，以人文底蘊建構永續實踐框架。

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政大永續辦公室主任吳秦雯說明，學校長期致力於校園生態永續與棲地營造，近日以校本部山上校區高達51.78公頃的腹地，通過農業部林業及自然保育署的「保育共生地」認證，成為國內首間獲此殊榮的非農林相關國立大學。後山不僅是孕育極危物種穿山甲與食蛇龜的生態寶地，校方更採取積極策略，鼓勵人與萬物共生、與大自然共榮，成為庇護生物多樣性的重要場域。

而為了將政大在生態保育的貢獻進一步深化至教育層面，政大X實驗學院成立「綠色照顧共學實驗室」，院長李維倫指出，將於115學年度第1學期推出全新的「綠色照顧與生態倫理：冒險體驗教育」微課程。該課程跳脫傳統單向教學，核心目標之一便是幫助學生在自然中找回真實的存在感與「生態自我」。

課程結合泰雅族的山林知識與生活態度以及冒險體驗教育，首先將帶領學生前往烏來桶壁部落進行2天1夜的移地文化浸泡。透過泰雅族的山林知識與生活態度、開啟山林感官的體驗，引導學生降低固化的思考，喚醒與生俱來的生態官能與意識，將自我認同從人類中心，轉向與土地深度連結的「生態倫理意識」。

在經歷部落的山林啟蒙後，課程將把這份感動帶回校園，將剛獲認證的政大後山保育共生地，轉化為學生實踐綠色療癒的最佳素材。學生將以這片充滿多樣性生態的後山為實踐基地，由專業心理師帶領，體驗並學習以原住民生態思維為核心，融入冒險元素，透過活動、遊戲、解題、挑戰等動態內容，提供參與者在行為、情緒、思考、態度上得到轉化的身心安頓方法。

參與此課程，本身也是泰雅族人的政大民族系教授官大偉表示，會持續與周邊部落合作，盼讓學生從單純的學習者蛻變為大自然的引路人，整合所學的體驗教育引導技巧，以政大後山的自然環境為基底素材，將原住民生態意識帶入當代的身心照顧之中，設計一套「政大後山綠色療癒體驗教案」，並帶領自己的同學朋友，領受大地生態的滋養。

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