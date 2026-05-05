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    首頁 > 生活

    防治漢他、登革熱雙警報 高雄加強滅鼠宣導並落實巡倒清刷

    2026/05/05 21:40 記者許麗娟／高雄報導
    衛生所宣導餐飲業者防範漢他病毒正確消毒方式。（高雄市衛生局提供）

    衛生所宣導餐飲業者防範漢他病毒正確消毒方式。（高雄市衛生局提供）

    台北市爆發鼠患令人心惶惶，高雄市也將加強滅鼠、漢他病毒防治行動及宣導「防鼠三不」措施，另因國際登革熱疫情升溫，且監測病媒蚊指數明顯攀升，社區風險增加，衛生局提醒市民提高警覺，加強居家與環境整頓。

    針對漢他防治工作，高市府跨局處防疫團隊繼農曆春節啟動第1波加強滅鼠及環境整頓後，本週再次展開第2波加強漢他病毒防治行動專案，市府副秘書長王宏榮提醒市府防疫團隊，針對市場及周邊社區住家、公園等落實垃圾不落地，收妥廚餘或加蓋，並透由環境整頓兼具防鼠效果，也請衛生局持續強化宣導民眾「防鼠三不（不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃）」措施以防範漢他病毒的傳播。

    此外，今年截至5月5日，全國累計53例登革熱境外移入病例，其中高雄市佔4例。衛生局與環保局最新病媒蚊密度監測顯示，近期第16週陽性容器率達13%，且誘殺桶陽性率亦達7%，整體監測病媒蚊指數明顯攀升，社區風險增加。尤其高市第3、4例境外移入個案居住地周邊陽性容器數量達50多件，數量偏高顯示社區孳生源遽增，一旦有登革熱感染者進入社區，極易引發本土疫情快速傳播。

    王宏榮今召集登革熱跨局處工作小組會議，要求各區級指揮中心及市府各局處全面動員，尤其針對15個行政區內高風險里別，優先進行髒亂點環境整頓及大掃蕩，落實「巡、倒、清、刷」，以有效執行社區容器減量工作。

    衛生所於市場發放漂白水宣導漢他病毒防治工作。（高雄市衛生局提供）

    衛生所於市場發放漂白水宣導漢他病毒防治工作。（高雄市衛生局提供）

    登革熱病媒蚊監測及孳生源的陽性容器明顯增加，恐成登革熱的防治破口。（高雄市衛生局提供）

    登革熱病媒蚊監測及孳生源的陽性容器明顯增加，恐成登革熱的防治破口。（高雄市衛生局提供）

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