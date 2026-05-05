週三陽光露臉！西半部飆30度 日夜溫差大

週三白天起西半部轉為多雲到晴。（資料照）

週三（6日）白天起西半部逐漸轉為多雲到晴，同時氣溫回升，西半部高溫可達30度，而低溫則來到19度，日夜溫差大。

中央氣象署預報，週三環境轉偏東風、氣溫回升，清晨在北部地區及中部山區仍有局部短暫陣雨，不過白天起西半部逐漸轉為多雲到晴、可以見到陽光，僅東半部及恆春半島雲量偏多，偶有短暫陣雨出現，午後各山區亦有局部短暫陣雨的機率。

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氣溫方面，週三東半部高溫為26至28度，西半部則回溫到28至30度，局部溫度會再更高一些，感受溫暖偏熱，而各地低溫普遍為19至22度，感受稍涼，早晚外出請多加衣物注意保暖。

離島天氣：澎湖多雲短暫陣雨，22至27度；金門晴時多雲，18至26度；馬祖晴時多雲，16至22度。

關於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，週三週四隨著東北季風減弱及華南雲雨區遠離，台灣轉受到高壓迴流及偏東風轉東南風至南風影響，各地氣溫將明顯回升，轉為偏暖偏熱，預測各地高溫約為28至32度、低溫約為22至25度，日夜溫差也會再擴大，早出晚歸請記得攜帶薄外套。整體天氣較為穩定，不過迎風面的東部仍有地形降雨機會，午後局部山區也可能有熱對流發展，雖然降雨範圍較零散、影響不大，但局部降雨時仍可能伴隨較大雨勢。

紫外線指數方面，週三基隆市、宜蘭縣為「中量級」，新北市、臺北市、桃園市、嘉義市、花蓮縣為「高量級」，其他地區皆為「過量級」。

空氣品質方面，週三環境風場為東北風至偏東風，西半部擴散條件較差，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；夜晚馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

氣溫方面，週三東半部高溫為26至28度，西半部則回溫到28至30度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週三基隆市、宜蘭縣為「中量級」，新北市、臺北市、桃園市、嘉義市、花蓮縣為「高量級」，其他地區皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週三宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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