中和驚見老鼠竄動、喜鵲死亡 張嘉玲要新北市加強用藥源頭管理

民眾近期拍下捷運中和景安站附近公園老鼠成群竄動的畫面。（新北市議員張嘉玲提供）

台北鼠患危機延燒成「安鼠之亂」，民進黨新北市議員張嘉玲指出，近期民眾拍下捷運景安站附近公園老鼠成群竄動的畫面，甚至中和壽德公園出現喜鵲集體死亡事件，她示警，民眾索取老鼠藥，若持續不當投藥，一旦鳥類吃下吃進老鼠藥的老鼠，後續恐致嚴重的中毒與生物鏈浩劫，督促新北市環保局加強源頭管理與衛教宣導。

張嘉玲表示，根據民眾拍攝的影片顯示，景安站附近公園老鼠成群竄動啃食東西。她說，許多民眾在公園餵食鳥類及流浪貓犬後，把未吃完的食物留在現場，成為老鼠的「自助餐」，她強調，鼠患是公共衛生問題，不是政治口水戰。

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她指出，根據台灣猛禽研究會2021年至2024年的研究數據指出，在106隻死亡鳥類檢體中，61％驗出滅鼠藥殘留，陽性樣本中，高達68％含有兩種以上藥劑；張嘉玲說，老鼠吃下藥物後若被鳥類掠食，將導致生態系「隱性中毒」，若持續不當投藥，恐培養出具有抗藥性的「超級老鼠」。

她提到，高雄市採用具備警示文字與保護功能的「專業鼠餌箱」，能避免孩童、寵物及非目標物種誤食，反觀台北滅鼠藥採裸露投放，極具危險性，她要求環保局參考高雄經驗，建立專門管理機制，落實實名制領用及投藥地點標示。

程大維回應，景安站附近已做環境清消，也會加裝監視器。目前民眾向里長領用滅鼠藥皆採實名制，環保局會落實「加強標示」與源頭控管。他強調，環境改善才是根除鼠患的核心，化學防治應為物理防治無效後的最後手段。

此外，民進黨新北市議員鄭宇恩表示，有淡水民眾在討論，很多店家習慣在店門口或水溝上直接清洗，或把油水直接排入雨排，許多路段的側溝因長期的油污累積產生惡臭，這些水溝、雨排是否能在鼠患當下做一次性清理？別讓問題延燒到夏天；程大維回應「這是一定的」，側溝、下水道清疏，其實市府本來就在加強執行。

民進黨新北市議員張嘉玲提到，中和壽德公園出現喜鵲集體死亡事件。（擷取自「我是中和人」臉書）

民進黨新北市議員張嘉玲（右）示警，民眾索取老鼠藥，若持續不當投藥，一旦鳥類吃下吃進老鼠藥的老鼠，後續恐致嚴重的中毒與生物鏈浩劫，督促環保局加強源頭管理。（記者黃政嘉攝）

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