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    首頁 > 生活

    澎湖水族館魟魚寶寶長大了 母親節進場可兌換星海之約手環

    2026/05/05 20:19 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖水族館魟魚寶寶，由出生巴掌大，現已逐漸茁壯。（澎湖水族館提供）

    澎湖水族館魟魚寶寶，由出生巴掌大，現已逐漸茁壯。（澎湖水族館提供）

    母親節即將到來！澎湖水族館前年與去年，分別迎來2次魟魚寶寶誕生的珍貴時刻，每次各有2隻小魟魚順利出生。如今這些曾經需要細心呵護的小小生命，已逐漸長大，展開如翅膀般的身體，在水中自在滑行。

    在水波緩緩流動的澎湖水族館展示缸中，一對優雅滑行的魟魚，正靜靜劃過觀眾眼前。很難想像，牠們曾經只是掌心大小的小生命。由於魟魚屬於卵胎生動物，母體在孕育過程中需長時間提供養分與保護，直到寶寶成熟後才誕生。這樣的生命歷程，不僅考驗母體的體力與耐心，更是一段無聲卻深刻的守護旅程。

    館內飼育員分享，在魟魚寶寶成長初期，對環境、水質與餵食的要求都極為細緻，如同人類母親照顧新生兒般，需要高度關注與穩定照料。

    。適逢母親節，澎湖水族館特別規劃溫馨活動，邀請民眾一同感受這份來自海洋的母愛力量。5月10日母親節當天，凡憑入館門票至禮品部，並出示身分或說出「我是媽媽」，即可免費領取母親節《星海之約淡藍手環》一條，每人限領1份。

    魟魚寶寶跟飼養員，建立起母子之間的緊密情感。（澎湖水族館提供）

    魟魚寶寶跟飼養員，建立起母子之間的緊密情感。（澎湖水族館提供）

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