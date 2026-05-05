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    科博館「ㄎㄅ帽」諧音梗超歪樓爆紅 網友瘋喊太欠買

    2026/05/05 20:59 記者蘇孟娟／台中報導
    科博館「ㄎㄅ帽」因諧音梗歪樓爆紅。（科博館提供）

    科博館「ㄎㄅ帽」因諧音梗歪樓爆紅。（科博館提供）

    國立自然科學博物館慶祝40週年，製作館慶周邊小物，近來一頂「ㄎㄅ」紀念帽意外爆紅，帽上只有「ㄎㄅ」注音符號的設計，不少網友瘋問「誰看到這注音會想到科博啊」，大量網友歪樓「你跟我想到的都是那個ㄎㄅ吧」、「這頂帽子自帶語音耶」、「這帽子太欠買」，「ㄎㄅ」帽子引起搶購幾近完售，成科博館最夯周邊，館方已追加製作千頂中。

    科博館今年慶祝開館40週年，設計了一款帽上僅印有注音「ㄎㄅ」的紀念帽，意外引發廣大網友熱議，最多人直接說，「笑噴，誰看到ㄎㄅ會想到科博，根本是另外兩個字吧」，不少人直接把「ㄎㄅ」翻譯出「網路常用的不雅諧音」、「你跟我想到的都是那個ㄎㄅ吧」，還有人笑稱「這頂帽子自帶語音」、「這頂帽子太欠買」。

    還有不少民眾發揮想像力跟創意，玩起造詞遊戲，將「ㄎㄅ」解讀為「酷斃」、「看吧」、「恐怖」等，很多人直接喊說「就是想不到科博」、「若帽上直白寫科博，有人會想買嗎」。

    因討論熱度太高引發搶購潮，科博館指出，首批製作的300頂在推出後幾乎秒殺，4月緊急補貨800頂也即將完售，因為詢問電話不斷，近日又追加1千頂，滿足民眾的期待。

    科博館指出，去年科博館知名夜間活動也以「ㄎㄅ魔法夜」為名，另也曾推出「ㄎㄅ」別針，都沒有像「ㄎㄅ」紀念帽引起這麼大迴響，坦言設計「ㄎㄅ帽」時雖也有想過網友熱議的諧音梗，但近來注音符號被文創大量創意運用，近來網路更將「滿分」改用「ㄅ級分」表示，成為爆紅的迷因流行語，才決定維持「ㄎㄅ帽」的設計，「這是很台灣的設計」，意外成為科博館最夯的周邊小物。

    科博館「ㄎㄅ帽」因諧音梗歪樓爆紅。（科博館提供）

    科博館「ㄎㄅ帽」因諧音梗歪樓爆紅。（科博館提供）

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