叫老鼠離開幹嘛不請寵物溝通師 發燒文釣出本尊回應！

台北鬧鼠患。（資料照）

近期寵物溝通師這份工作在社群受到熱烈且兩極的討論，有人在網上發文，為何不叫寵物溝通師去跟台北的老鼠「溝通」一下，掀起熱議，貼文串還真釣出寵物溝通師回應。

最近在Threads上有多篇自稱是寵物溝通師的發文瘋傳，引發網友對其真實性、技術、收費標準的關注，部分鄉民認為寵物溝通缺乏科學根據，呼籲若毛孩有行為問題應尋求專業的動物行為學家，而非寵物溝通師。

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近日有網友就PO文調侃，「幹嘛不叫寵物溝通師去跟台北市的老鼠說請離開？」貼文吸引7萬多人按讚，「小心老鼠用老鼠網路排擠你」、「老鼠不是寵物，沒有主人可以騙」、「你是什麼大聰明！」、「今天看到最打臉寵物溝通師的」、「寵物溝通師：抱歉，我忽然失聰了，聽不到動物說話了」、「不是之前有說可以跟蟑螂溝通的嗎，快跟這些老鼠溝通啊」、「就辦一個寵物溝通師版本的通靈大戰，看誰能真的有效解決鼠患啊，有流量又解決問題」。

該貼文還真的釣出寵物溝通師回應，「身為一個動物溝通師我必須說個實話，人類跟人類講話，人類都不一定會照做了，怎麼會指望動物聽人類的話啦！如果有飼主遇到溝通師溝通完之後，家裡寵物行為改善，極大機率不是溝通師有作用，是你有一隻天使寵物啦。」

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