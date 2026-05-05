林秉宥指北市禁廚餘餵豬釀鼠患 環保局駁：完全不實

台北市環保局長徐世勳駁斥鼠患是廚餘問題造成，指北市家戶廚餘無暫置情形。（記者田裕華攝）

民進黨籍新北市議員林秉宥在臉書貼文指出，台北市鼠患的關鍵是自2026年1月1日起，取消家戶廚餘「紅藍桶」分類制度，全面禁止廚餘餵豬，家戶廚餘暫存量激增，為老鼠提供了「無限量自助餐」所致。台北市環保局長徐世勳昨駁斥是完全不實的說法，強調北市廚餘完全沒有暫置的情形。

林秉宥貼文指出，台北市鼠患問題最早可追溯到今年初，有人說是因為都更導致老鼠跑出來，但從生態學角度來看，若沒有充足的食源，老鼠不會異常增加。他認為，關鍵是因應非洲豬瘟疫情後，台北市自2026年1月1日起，取消家戶廚餘「紅藍桶」分類制度，全面禁止廚餘餵豬，廚餘暫置累積到一定量後，才會進焚化爐焚燒；廚餘長時間暫置，等於為老鼠提供了「無限量自助餐」。

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徐世勳在今（5）天下午的記者會駁斥林秉宥的說法完全不實。他表示，北市的廚餘因應禁止餵豬後，統一到3個焚化廠破碎脫水後，直接到木柵焚化廠做堆肥，完全沒有暫置、廚餘堆置的情形。

環保局補充說明，配合全國廚餘政策調整，家戶生熟廚餘統一以「廚餘類」回收，調整回收類別，不再有養豬廚餘（紅桶）。家戶廚餘經由環保局清潔隊線上回收後，全數進入3座焚化廠內直接破碎脫水，無暫置情形。破碎脱水後經堆肥再利用，製成有機質肥料及液肥免費回饋市民。

至於林秉宥所指北投焚化廠空照圖中的綠色桶子就是廚餘桶，環保局說，經檢視圖樣後，綠色帆布區域並非綠色桶槽或廚餘暫置，更不是廚餘前處理區域，是飛灰水洗穩定化再利用的太空包存放區。

台北市環保局表示，家戶廚餘經回收後，全數直接進入焚化廠破碎脫水，無暫置情形。（台北市環保局提供）

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