高雄大社桶仔雞傳30人聚餐9人上吐下瀉 衛生局稽查令停業2天

高雄市衛生局人員前往大社鬍鬚伯桶仔雞稽查環境，並抽檢食材和環境檢體。（高雄市衛生局提供）

有民眾在Threads上發文，指3日家族一行30人前往高雄大社鬍鬚伯桶仔雞用餐慶祝母親節，餐後有7人腹瀉、腹痛，2人上吐下瀉。高雄市衛生局指出，今（5）日共接獲2家醫療院所通報共3人疑似食品中毒，進一步調查為8人出現不適，其中有6人就醫，今日前往店家稽查和抽驗，待檢驗結果進一步釐清，考量風險控管，並要求業者停業2天。

原PO指出，當天30人前往大社鬍鬚伯桶仔雞，用餐環境極差、又熱、出菜速度慢、食材的味道又鹹、筍子的顏色還像隔天加熱後端出來賣的感覺，後續7個人腹瀉、腹痛，2個人上吐下瀉 （1個還脫水再打點滴），4日已陸續前往就醫。

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高雄市衛生局說明，今日接獲2家醫療院所通報共3人疑似食品中毒，隨即派員展開疫調，並至涉案店家查察。經查本案為5月3日中午約12時家族聚餐共約30人，5月4日約6時起，陸續有6人因噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀就醫，就醫後症狀改善均已返家休養。

衛生局現場抽驗相同製程嫌疑食材蒜泥蚵仔、白灼蝦、環境檢體刀具砧板、鍋瓢盆、廚工手部、抹布等共6件，以及員工及患者人體檢體共6件，待檢驗結果進一步釐清感染病原並依法查處。考量風險控管、避免疫情擴散，今日已要求業者停業2天，落實環境全面清消，待複查合格後始得復業。

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