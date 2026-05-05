桃園罹癌單親媽撫養3子女、顧前婆婆撐起全家 獲家扶自強母親表揚

家扶基金會表揚「2026年全國自強母親」。圖為來自桃園的鍾惠婷。（桃園家扶中心提供）

母親節將至，家扶基金會日前舉辦「自強母親表揚活動」，表揚23位全國各地遴選出的自強母親，其中，獲桃園家扶中心推薦的42歲單親媽媽鍾惠婷5年前確診乳癌，離婚後獨力撫養3名子女，還義務照顧臥病在床的前婆婆，她化身鋼鐵母親，晚上在身心障礙機構上大夜班，白天在工地工作，儘管每天只睡3至4小時，對於子女教育與陪伴未曾缺席。

鍾惠婷說，因前夫工作收入低、且積欠多筆債務，2023年協議離婚，3名子女由她單獨監護及扶養，離婚後考量前夫為獨子，同意協助照顧臥床且插鼻胃管、尿管的前婆婆，直到去年底將前婆婆送往安養中心。她雖挺過乳癌1期完成化療及放射性治療，但因長時間獨自承擔全家經濟及孩子照顧壓力，一度罹患憂鬱症，嚴重時曾連續好幾天無法入睡，得靠藥物幫助入眠。

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桃園家扶中心主任張伏杉表示，儘管身處逆境，鍾惠婷晚間在身心障礙機構擔任大夜班教保員，白天轉進工地從事刷油漆、拉電線等高強度體力勞動，憑藉動作迅速到位，被拔擢為工地管理領班，每日只睡3至4小時的她，即便身體已被醫師發出嚴重警告，仍堅定表示「我不敢停下來，因為家就在我背後。」

面對生活重擔，鍾惠婷感恩家扶的幫助，自己對子女的教育與陪伴也從未缺席，支持長子參與高職學校飛盤隊，耐心陪伴就讀國中長女，更與國小6年級的次女一起參加英文家教課，以身作則提升孩子學習自信心。

凡居住桃園市內，家有18歲以下兒少或就學中的大專生，其家庭收入不足以維持兒童、少年生活正常需要，經由社工家訪評估符合資格者，均可成為桃園家扶受扶助家庭。

家扶基金會表揚「2026年全國自強母親」。圖為來自桃園的鍾惠婷與社工開心合影。（桃園家扶中心提供）

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