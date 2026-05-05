桃機跑道現狗蹤民憂影響飛安 機場公司：即時驅離

桃園機場跑道示意圖，與新聞事件無關。（桃機公司提供）

有民眾在航廈內發現喜鵲停留逾半個月，也有人發文看見桃園機場跑道上有狗，擔心影響飛安。機場公司今天說，對空側動物採即時驅離或捕捉後移離處理；航廈內的鳥會友善誘捕。

有民眾在社群軟體發文表示，「二航廈飛不出去的喜鵲今天還是很有體力」，從4月20日第一次拍到，至今已經近2個星期的時間；另外也有民眾發布機場跑道的影片說，平常有看桃園機場起降的直播，但卻發現跑道上疑似有狗出現，忍不住詢問「機場跑道出現狗是正常的嗎」。

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桃園國際機場公司表示，飛航安全為營運最高原則，針對機場空側場面區域，不論犬隻或其他野生動物蹤跡，機場公司嚴格依循「桃園機場野生動物防制作業程序」，採即時驅離或捕捉後移離方式處理，以確保航空器飛航安全。

另外針對誤入航廈內的鳥類，則參酌中華民國野鳥協會及桃園市野生動物救傷收容中心專業意見，協同廠商以友善誘捕方式處理，維護航廈環境品質並減少對旅客的干擾。

根據機場工作人員表示，其實常能看見有鳥不慎進入航廈，這些鳥多在航廈內天花板飛來飛去，可能在找出去的路，倒也未造成太多困擾；另外因為桃機腹地大，難免會出現野狗闖入，機場公司都會設置捕狗籠或以人力驅離避免影響飛安。

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