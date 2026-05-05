桃園市府跨局處防鼠患 環境整頓為主、化學防治為輔

老鼠示意圖。（資料照）

台北鼠患議題引發關注，各縣市繃緊神經防範，桃園市政府表示，夏日及梅雨季本是每年加強環境清消的高峰期，除原本例行的環境衛生檢查外，環保局、經發局、農業局及衛生局等單位，已全面啟動跨局處鼠患防範機制，並採「環境整頓為主、化學防治為輔原則。

桃市府表示，昨（4）日已由副市長王明鉅召開會議，今（5）日環保局再次召開公共場域管理機關共同會議，邀請台灣大學昆蟲系名譽教授徐爾烈提供生物專業意見，市府強調，防治工作將秉持「環境整頓為主、化學防治為輔」原則，除各局處本身例行環境整頓作業，持續落實防鼠措施，針對高風險區域展開複式巡查，若發現髒亂將依法通知限期改善。

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桃市府指出，為防堵鼠類躲藏與覓食，經發局將宣導和督導攤商落實廚餘密封與周邊排水溝、死角的巡檢清理，並因地制宜投放合規滅鼠藥劑、設置捕鼠籠或委請專業廠商進行環境消毒。

在農田防治方面，農業局去年共計採購1萬6850公斤野鼠餌劑，已配發至各區公所供農民領取，並宣導農民利用塑膠管或竹筒設置長期滅鼠站，以持續性防治並避免流浪犬貓誤食。

在防範鼠媒傳染病部分，衛生局全面通報轄內醫療院所提高警覺，若發現具鼠跡暴露史且出現發燒、肌肉痠痛、腸胃不適等疑似漢他病毒症狀者，須立即通報採檢。

桃市府呼籲市民，若在家中發現鼠類排泄物，切勿直接乾掃或吸塵，應配戴口罩與手套，並先保持通風，再使用市售漂白水稀釋後潑灑於受污染環境進行消毒。如有居家滅鼠餌劑需求，可向各區清潔隊或當地里長索取餌劑及使用說明，透過公私協力守護公共衛生。

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