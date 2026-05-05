嘉義殯葬園區聯外道3期遲未完工 車流全擠舊路

嘉義縣市牛稠埔殯葬園區火化場聯外道路工程，因嘉市負責的第3期工程未完成，致整體路網無法銜接。（嘉市議員王浩提供）

嘉義市議員王浩今天總質詢表示，嘉義縣市牛稠埔殯葬園區火化場聯外道路工程，由嘉縣負責的第1、2期工程已完工，因嘉市負責的第3期工程未完成，致整體路網無法銜接，「新路未開放，車流全擠舊路」，疾呼市府加速完成3期工程，協助往生者走完人生最後一哩路。

市府工務處長余成鈺說，3期工程總經費3.6億元（中央補助2億8485萬餘元、市府負擔配合款7572萬元），全長1.52公里，其中1.2公里屬新闢路段，預計今年下半年可階段性通車；至於銜接1、2期工程的瓶頸段300公尺路段需等前面1.2公里通車後，再行進場施作，以減少對交通衝擊。

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市府則指出，縣府辦理1、2期工程，其中第2期工程費用由中央全額負擔，縣府免配合款；由市府辦理的3期工程，雖然施作地點在嘉縣，但市府卻要負擔21％，且中央已核定的補助款，目前有跳票疑慮，但考量大嘉義及北台南地區民眾需求，市長黃敏惠已要求施工團隊持續依原計畫推動，經費不足部分，由市府先行墊支。

市府說，3期工程是整體計劃中道路長度最長、經費最高且施工難度最難，因發現地下隱蔽物需辦理水土保持計畫變更，於去年3月送主管單位縣府審核，至今年3月由縣府核定。

縣府建設處長郭良江表示，2、3期工程銜接處屬危險大彎道，不敢貿然開放嘉縣已完工路段。

王浩說，3期工程於2024年開工迄今仍未完工，1至3工程整體路網無法銜接，殯葬車隊目前只能走舊路，舊路狹小又彎曲，有些路段迴轉角度大，造成會車困難，衍生交通安全疑慮。

嘉市議員王浩（右）今針對牛稠埔殯葬園區火化場聯外道路3期工程，質詢市府工務處長余成鈺（左）。（記者丁偉杰攝）

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