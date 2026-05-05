因應鼠患爭議 北市公開鼠藥投放資訊、開放申請鼠類偵防師

台北市環保局長徐世勳表示，未來將在所有鼠藥投放點設置告示，並設立網站公開鼠類防治的環境清潔相關數據。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安今天下午率環保局等相關局處說明台北市鼠害防治作為。環保局長徐世勳表示，未來將在所有鼠藥投放點設置告示，並設立網站公開鼠類防治的環境清潔相關數據，如清溝、道路清掃，放捕鼠籠、鼠藥等資訊，供民眾了解，解除疑慮。同時設置「鼠類偵防師」提供民眾申請，協助到家戶進行鼠類防治；投藥方式也會因地制宜使用，大型餐飲業相關區域會放置大型鼠餌盒、巷弄內會採用小型鼠餌盒、鼠洞則直接投藥。

徐世勳先說明4日與環境部交換意見的情形，包括外界質疑是不是有更好的荷爾蒙鼠藥，環境部證實，目前為止，的確沒有核准任何一個荷爾蒙性的用藥，也沒有任何一家提出申請。至於鼠洞、鼠餌站的使用方式，中央本來覺得應該全面使用鼠餌站，但在說明很多鼠洞都是在隱密的區域，在鼠洞口放鼠餌站是很奇怪的形式，後來中央也提出鼠餌藥的使用，及鼠洞可以直接投放的作法。

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徐世勳說，處理鼠害最重要的是「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」的物理性防治，優先要做的是清除周邊環境的廢棄物，從2月9日到2月13日已清除廢棄物1325公噸、填補3815個鼠洞，接著是放置鼠籠，最後才精準投放鼠藥。環保局負責投放鼠藥的是消毒班成員，總共有86人，其中9成取得病媒蚊防治專業技術人員證照，都是專業人員。

鼠藥的投放若是老鼠通道的巷弄會放鼠餌站，若公園有鼠洞會投放鼠藥進去或掩蓋鼠洞；有人擔心鼠餌藥造成毛小孩誤食，經向動保處了解，今年初以來有3件疑似誤食，後來確認與鼠餌藥無關。

徐世勳表示，環保局將設置「鼠類偵防師」；因為老鼠食物的來源除了市場、夜市攤販市集外，居家家戶的食物擺放若是在開放空間，也是老鼠食物來源；家戶可能不太知道如何判斷怎麼找到鼠洞，該怎麼更有效的防治鼠類，可以上線申請「鼠類偵防師」協助。另外，也會在投放鼠藥的公共區域，率全國之先設置告示，並設立網站公開鼠類防治環境清潔相關數據，如清溝、道路清掃，放捕鼠籠、鼠藥、清潔雜物、填補鼠洞相關資訊供民眾了解，解除疑慮。

徐世勳特別澄清，外界質疑市府只開過3次會，事實上不只市長召開1次大型會議，也針對各局處召開好幾次會議，副市長層級有例行性會議，市政會議也有5次以上，跨局處間更經常性討論更有效的處理方式。至於網路流傳南部有鼠餌盒、北部沒有，這是完全錯誤的訊息。台北市會因地制宜使用，大型餐飲業相關區域會放置大型鼠餌盒、巷弄內會採小型鼠餌盒、鼠洞會直接投藥。

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