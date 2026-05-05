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    首頁 > 生活

    不是牛肉湯！日籍KOL踩線台南難忘「這3樣」美食

    2026/05/05 18:27 記者王姝琇／台南報導
    日本人氣KOL山澤礼明及堀江聖夏（左）品嘗米其林必比登餐廳筑馨居。（台南市政府提供）

    日本人氣KOL山澤礼明及堀江聖夏（左）品嘗米其林必比登餐廳筑馨居。（台南市政府提供）

    南市觀旅局邀日本人氣KOL山澤礼明及堀江聖夏來台南踩線，走訪在地美食、熱門景點及特色街區，也特別安排入住在地特色民宿，體驗不同於飯店的旅宿風格，2人對台南美食留下深刻的印象，竟然不是牛肉湯，而是博仁堂中藥料理、廟口蛋包飯，以及筑馨居手工豆花甜點。

    山澤礼明及堀江聖夏均表示，台南民宿溫馨且各具特色，帶來如家般的自在感，更能感受到濃厚的人情味，對台南獨特的旅宿魅力留下深刻印象；此外，此次入住民宿可提供日語服務，相當便利，讓日籍旅客溝通與住宿過程中更加安心順暢。

    觀旅局長林國華說，本次行程安排多元日夜遊程，其中美食與夜生活更令兩人驚喜連連，走訪武聖夜市時，琳瑯滿目的在地小吃與射氣球等遊戲，讓兩人直呼：「太有趣了！」白天前往安平樹屋，綠意與歷史交織的景致也讓2人印象深刻。

    美食方面，堀江聖夏特別推薦博仁堂，對中藥入菜創意料理感到驚艷；山澤礼明對沙淘宮廟口海產的蛋包飯念念不忘，「就像日本媽媽親手做的一樣溫暖。」此外，兩人在筑馨居用餐時，也大讚台南料理細緻道地，餐後的豆花更成為意外驚喜。

    台南市民宿文化發展協會理事長周榮棠表示，隨著直航開通，日本旅客對台南住宿需求逐步提升，尤其對具文化特色與生活感的民宿接受度高，業者也持續提升日語服務能力、優化接待細節及完善旅遊資訊提供，積極打造友善國際旅宿環境。

    米其林必比登餐廳博仁堂採中藥入菜創意驚艷日本人氣KOL。（台南市政府提供）

    米其林必比登餐廳博仁堂採中藥入菜創意驚艷日本人氣KOL。（台南市政府提供）

    日本人氣KOL入住屎溝墘客廳民宿，體驗不同於飯店的旅宿風格。（台南市政府提供）

    日本人氣KOL入住屎溝墘客廳民宿，體驗不同於飯店的旅宿風格。（台南市政府提供）

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