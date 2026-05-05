太平山紫葉槭轉紅 紅葉隧道迎賓

宜蘭太平山莊中央階梯紫葉槭轉紅，5月全面開園後以楓紅美景迎賓。（圖由林保署宜蘭分署提供）

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區宜專一線聯外山路，今年3、4月施工封路局部封園，太平山莊中央階梯兩側紫葉槭轉為紫紅色，宛如紅色楓葉景致，5月全面開園後，楓紅美景迎賓，就像走進紅葉隧道。

太平山宜專一線7公里處辦理災後復建，3月3日到4月30日施工封路，僅開放鳩之澤溫泉區，太平山莊、翠峰山屋、翠峰湖等據點暫時封閉，5月1日才恢復全面開園。

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4月起，太平山莊中央階梯兩側的紫葉槭，綠葉逐漸轉紅，當時因施工封路，遊客無緣見到美景，最近重新開園後，紫葉槭的紫紅色樹葉，在陽光照射穿透下一片火紅，美得像一幅畫，有人笑稱，欣賞楓紅不用等到秋天，現在上太平山就能見到。

林業及自然保育署宜蘭分署秘書吳思儀今天（5日）指出，太平山莊周邊約有50株紫葉槭，平均樹齡40年，隨著日照時間增加，葉片顏色會更為火紅，展葉期將持續到9月。

太平山莊紫葉槭轉為紫紅色，形成紅葉隧道。（圖由林保署宜蘭分署提供）

置身太平山莊中央階梯抬頭仰望，火紅色美景盡收眼底。（圖由林保署宜蘭分署提供）

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