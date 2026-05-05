阿聯酋航空全球航網恢復96％ 台灣往返杜拜每天1班

阿聯酋航空今天宣布全球航網已恢復至96%。（資料照，記者吳亮儀攝）

中東戰火影響，阿聯酋航空一度停飛；阿聯酋航空今天宣布全球航網已恢復至96%，邁入接近全面復航的新階段，目前每週執飛超過1300個航班，整體運能已回復至中斷前的75%，目前每日提供1班杜拜往返台北的直飛航班（原為每天2班）。

阿聯酋航空表示，目前持續營運航點涵蓋72國、共137個目的地，過去數週已逐步恢復美洲、歐洲、非洲、西亞、遠東及大洋洲等航班服務。即使在航班縮減期間，仍成功載運470萬名旅客，不僅顯示全球旅遊需求持續強勁，也體現旅客對其服務的高度信任。目前每天提供1班杜拜往返台北直飛航班（原為每天2班），持續服務台灣旅客，透過杜拜樞紐串聯全球各大主要城市。

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阿聯酋航空表示，為讓旅客更安心地規劃每段旅程，同步推出三大彈性服務與專屬禮遇，包括：4月2日起訂票的旅客，不限艙等可享免費更改日期一次；於杜拜轉機等候時間達6至26小時的旅客，可透過杜拜轉機服務（Dubai Connect）享有四星或五星級飯店住宿、機場接送、餐飲服務及阿聯酋入境簽證等多項禮遇。

阿聯酋航空指出，另從今年5月8日至8月31日，阿聯酋航空Skywards會員更可透過較低的升級門檻與紅利等級哩程數，加速升等至高階會籍。

阿聯酋航空續指，隨著航班、座位及航線持續增加，致力提供旅客更豐富的飛行選擇，並持續鞏固杜拜作為全球重要航空樞紐的關鍵地位。

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