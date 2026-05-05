為台積電而生的高雄藍田國小 6月完工、8月底開學

藍田國小是全國第一所「全鋼構國小」，具備環境永續的亮點。（高雄市教育局提供）

因應台積電坐落高雄帶來的科技產業人潮，楠梓區新建的藍田國小在取得使用執照前夕，高雄市林欽榮副市長今（5）日赴工程現場視察，正式宣告校舍即將於6月完工啟用，迎接8月31日新學年的開學日。

林欽榮指出，藍田國小是全國第一所「全鋼構國小」的永續亮點，是高雄校園淨零轉型的示範標竿。市府團隊緊盯進度與品質，工程不僅較原訂期程提早4個月完工，更在取得使用執照前，即達成各項高標準環保與防災設計。

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藍田國小校舍為全鋼構建築，建築工法減碳1947公噸；另外BIPV（建築整合太陽能板）融入建築美學，是高雄第一所教學用電自給自足國小，除發電自用外，更裝設儲能系統，可保證8小時教學用電不中斷，實現校園微電網。2025年榮獲城市工程品質-建築工程類金質獎及淨零碳排工程金優獎等雙金殊榮。

林欽榮表示，目前校舍主體刻正申請使用執照中，同步正進行教學設備與圖書系統進駐，預計於8月31日正式開學。市府將持續督導細部收尾工程，確保校園以最佳面貌迎接師生。

藍田國小是高市府為了因應台積電設廠科技人才進駐而創設，核定經費經追加為10億7000萬元，佔地2.95公頃，規劃48班（含非營幼兒園2班、公托3班），其太陽能光電設置每年回饋學校用電56萬度至少20年，將成為未來高雄市推動永續教育與淨零校園的示範場域。

藍田國小整合太陽能板融入建築美學，是高雄第一所教學用電自給自足的國小，儲能系統可保證8小時教學用電不中斷。（高雄市教育局提供）

藍田國小正同步正進行教學設備與圖書系統進駐。（擷取自林欽榮臉書）

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