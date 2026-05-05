中興大學研究被丟棄的柑橘皮變黃金！萃取物竟可修復受損神經細胞

興大循環經濟研究學院院長王升陽（右）與徐驀蓉博士等學者，將被視為無價值的柑橘皮等廢棄物開發出新生醫潛力。（記者蘇孟娟攝）

台灣盛產柑橘，年出現25萬噸柑橘廢棄物，中興大學把柑橘廢棄物變黃金！

興大循環經濟研究學院院長王升陽與博士徐驀蓉、碩士蔡靜宜等研究團隊，從柑橘廢棄物果皮與果渣等，萃取出天然單萜類化合物「γ-松油烯」，經過細胞實驗，可顯著提升粒線體能量代謝，並修復受損傷的神經細胞，幫低價值的柑橘果皮開發出生醫潛力，替農業廢棄物開創應用新方向，成果4月間刊登在國際期刊「功能性食品」（Journal of Functional Foods）。

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王升陽投入天然化學研究多年，興大成立循環經濟研究學院後，他也著手研究「循環經濟」。他指出，台灣盛產柑橘，柑橘產業在榨汁與加工過程中，約有50%的果實被視為廢棄物，年約出現25萬噸柑橘廢棄物，增加處理成本，團隊透過精油萃取與活性分析，幫一般人棄之不用的柑橘果皮，找出新利用的生醫潛力。

徐驀蓉指出，粒線體如同細胞裡的「發電廠」，提供身體運作所需能量，當粒線體功能受損，細胞就會出現能量短缺，對能量需求高的神經細胞影響更大，長期下來也可能與神經退化等健康問題有關。

研究團隊從柑橘廢棄物果皮與果渣等，萃取出富含天然單萜類化合物「γ-松油烯」，發現γ-terpinene能恢復粒線體功能，讓細胞重新「充電」，並降低氧化壓力與細胞受損，同時促進多巴胺與正腎上腺素的生成，整體達到修復能量代謝、保護神經細胞的效果。

王升陽指出，研究成果可應用於功能性食品與營養補充品、阿茲海默症、帕金森氏症等神經退化疾病預防，展現循環經濟結合健康科技的發展潛力。

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