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    首頁 > 生活

    週三雨停且回暖！「哈格比」預計週末成颱

    2026/05/05 18:10 記者吳亮儀／台北報導
    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    明天週三白天起天氣回穩！中央氣象署預報，明、後兩天氣溫回升、雨停，僅剩東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，不過週五（8日）又有鋒面通過及東北季風增強；另外，熱帶性低氣壓TD05，預計在週末才有機會增強為今年第五號颱風「哈格比」。

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    氣象署預報員黃恩鴻表示，明天白天起西半部天氣回穩，可見到陽光，連續兩天天氣都很類似，午後山區有局部短暫陣雨，不過週五（8日）起又有鋒面通過及東北季風稍增強，氣溫稍微下降，且中部以北地區轉為有短暫陣雨或雷雨，其它地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

    「週末母親節假期第一天天氣比較不穩定，有華南雲雨區東移影響」，黃恩鴻表示，本週六（9日）起受東北季風影響，北部、東北部及東部天氣稍涼，且華南雲雨區東移，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨。

    黃恩鴻表示，週日母親節（10日）當天，雨區會縮小很多，剩下北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其它地區午後有局部短暫陣雨；下週一（11日）起東北季風減弱，下週一、二兩天僅剩東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其它地區午後山區有局部短暫陣雨。

    黃恩鴻表示，目前位在關島東南方的熱帶性低氣壓「TD05」預計在本週末才有機會發展為今年第五號颱風「哈格比」，但它的強度發展有限，不會在明天就變成颱風，且就算未來週末增強為輕度颱風，屆時它已經移動到菲律賓東方海面上，強度也會很快減弱。

    熱帶性低氣壓TD05中心氣壓1000百帕，今天下午位置在關島東南方750公里海面上，也就是鵝鑾鼻東南東方3400公里海面上，以每小時18公里速度向西進行，氣象署預測明天（6日）14時的中心位置會移動到關島南方640公里海面上，有發展為輕度颱風的趨勢。

    一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來天氣注意事項。（氣象署提供）

    未來天氣注意事項。（氣象署提供）

    熱帶性低氣壓TD05。（氣象署提供）

    熱帶性低氣壓TD05。（氣象署提供）

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