鼠患升溫！台南盤點防治措施 專家分享日本經驗

市府副秘書長林榮川召開漢他病毒防治專案推動小組會議。（台南市政府提供）

台南市政府成立「漢他病毒防治專案推動小組」，今日由市府副秘書長林榮川主持，會中分享日本防治經驗，建議選用硬式垃圾桶並確實加蓋，以減少老鼠覓食來源、降低環境髒亂情形，從源頭落實環境管理，有效防制鼠患發生。

市府邀集市府各局處及南市醫師公會，偕同相關專家學者與會，超前部署、防患未然，全面盤點各項防疫措施，嚴防漢他病毒疫情發生。有鑑於近期北部出現2例漢他病毒症候群確診病例及國際上亦接連傳出疫情，台南市長黃偉哲第一時間責成衛生局召集跨局處成立專案小組。

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衛生局會中進行漢他病毒傳染病及風險評估說明，南市目前尚無個案，但鼠類不僅是漢他病毒，也是鉤端螺旋體等疾病的重要傳播宿主，民眾日常就須進行防範。國衛院黃博士於會中指出，近年受氣候變遷影響，氣溫升高使鼠類的繁殖期與活動季節延長，進而造成見鼠率明顯攀升。

南區管制中心針對台南國際港埠監測進行報告，安平港於2020年曾檢出陽性鼠隻 ，其餘年份皆為陰性。環保局則分享具體鼠害防治策略，落實「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」三不原則的重要性。

台南市醫師公會理事長賴俊良呼籲，醫療院所提高警覺，若民眾出現突發高燒、下背痛、皮膚或黏膜出血、腎功能異常等症狀，應儘速通報。

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