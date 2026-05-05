為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鼠患升溫！台南盤點防治措施 專家分享日本經驗

    2026/05/05 18:19 記者王姝琇／台南報導
    市府副秘書長林榮川召開漢他病毒防治專案推動小組會議。（台南市政府提供）

    市府副秘書長林榮川召開漢他病毒防治專案推動小組會議。（台南市政府提供）

    台南市政府成立「漢他病毒防治專案推動小組」，今日由市府副秘書長林榮川主持，會中分享日本防治經驗，建議選用硬式垃圾桶並確實加蓋，以減少老鼠覓食來源、降低環境髒亂情形，從源頭落實環境管理，有效防制鼠患發生。

    市府邀集市府各局處及南市醫師公會，偕同相關專家學者與會，超前部署、防患未然，全面盤點各項防疫措施，嚴防漢他病毒疫情發生。有鑑於近期北部出現2例漢他病毒症候群確診病例及國際上亦接連傳出疫情，台南市長黃偉哲第一時間責成衛生局召集跨局處成立專案小組。

    衛生局會中進行漢他病毒傳染病及風險評估說明，南市目前尚無個案，但鼠類不僅是漢他病毒，也是鉤端螺旋體等疾病的重要傳播宿主，民眾日常就須進行防範。國衛院黃博士於會中指出，近年受氣候變遷影響，氣溫升高使鼠類的繁殖期與活動季節延長，進而造成見鼠率明顯攀升。

    南區管制中心針對台南國際港埠監測進行報告，安平港於2020年曾檢出陽性鼠隻 ，其餘年份皆為陰性。環保局則分享具體鼠害防治策略，落實「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」三不原則的重要性。

    台南市醫師公會理事長賴俊良呼籲，醫療院所提高警覺，若民眾出現突發高燒、下背痛、皮膚或黏膜出血、腎功能異常等症狀，應儘速通報。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播