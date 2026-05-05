高雄仁武多一處特色+寵物公園 3議員會勘：可邀特公盟壓力測試

邱俊憲、張勝富、黃文志，今邀集相關單位及里長劉俊彥會勘仁武高鐵橋下特色公園。（邱俊憲提供）

高雄仁武高鐵橋下特色公園+寵物公園預計6月啟用。邱俊憲、張勝富、黃文志今邀集相關單位及里長劉俊彥會勘，建議補強停車安全環境，也可邀特公盟等團體壓力測試。

公園處指出，仁武高鐵橋下帶狀公園，位於仁武市辦第92期重劃區內，以「綠廊串聯＋橋下活化」為核心概念，總面積逾5公頃，第一期工程已進入收尾，其中以「高鐵主題」為設計主軸的遊戲場融入列車奔馳、穿越軌道等意象，規劃飛車滑梯、車廂造型遊具、共融式鞦韆與攀爬設施、滑步車道與平衡遊戲區，將提供全新全齡體健設施與休憩空間。

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3位議員指出，仁大、左楠近年人口快速成長，加上鄰近中山大學仁武校區及周邊西營區綠地開放使用，區域生活機能逐漸成形，民眾休憩需求日益增加。

議員會勘後表示，肯定市府活化橋下空間方向，但也強調「設施到位只是第一步，使用品質與系統串聯才是關鍵」，邱俊憲建議應串聯周邊中山大學仁武校區、西營區綠地與社會住宅，張勝富強調應兼顧不同年齡層與使用族群需求，黃文志提醒市府提前佈局公共設施。

3位議員共同呼籲，市府應持續盤點市民居住空間周邊可利用空間，包括橋下用地、閒置公有地與既有綠地，系統性推動共融式公園政策，讓城市發展與生活品質同步提升；建議公園處正式對外開放前，可邀請特公盟等團體及附近幼童，對該場地進行壓力測試。

仁武高鐵橋下特色公園融入高鐵主題。（邱俊憲提供）

仁武高鐵橋下特色公園預定六月啟用。（邱俊憲提供）

3位議員對於高鐵橋下特色公園頗多期待，建議可邀特公盟等團體先來測試。（邱俊憲提供）

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