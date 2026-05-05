台中白冷圳工程逐步推動 2029年可增灌溉面積453公頃

白冷圳周遭適作農地擴大灌溉服務工程圖。（市府提供）

關係到台中市新社灌溉用水的白冷圳工程，整個5期工程已逐步推動中；水利局長范世億表示，目前第1期管線工程已於2025年初完成；第2期調整池工程與第3期加壓引水工程預計2026年底前完工，而持續延伸引水系統至水井、崑山及頭坪二坪等地區的第四與第五期工程，預計於2026年底前完成招標作業，於2029年中完工，可增加453公頃灌溉面積。

市議員吳振嘉今天在市議會詢問白冷圳工程進度，水利局長范世億表示，此案是中興嶺調整池新建工程，是由為農業部農田水利署委託市府辦理的新社地區灌溉系統擴大服務地。

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此案總經費約5億元，採5期分階段推動，目前第1期管線工程已於2025年初完成；第2期調整池工程與第3期加壓引水工程預計2026年底前完工；第4與第5期工程將持續延伸引水系統至水井、崑山及頭坪二坪等地區，進一步擴大灌溉服務範圍，相關工程已完成基本設計，預計於2026年底前完成招標作業，並於2029年中完工，逐步建構完整且穩定之灌溉體系。

水利局表示，此案透過持續推動「白冷圳周遭適作農地擴大灌溉服務工程」，以引水上山及灌溉系統整體優化，提升農業用水穩定性，預計可增加約453公頃灌溉面積，每年可創造約3.6億元農業經濟效益，為新社地區農業發展挹注長期動能。

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