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    首頁 > 生活

    竹市府也現鼠患？茶水間擺捕鼠籠還投藥 市府員工憂：廚餘都放隔夜

    2026/05/05 18:03 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府也傳鼠患？府內不少辦公室茶水間擺捕鼠籠，且進行環境投藥。市府員工也憂心廚餘幾乎都放隔夜未處理。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市府也傳鼠患？府內不少辦公室茶水間擺捕鼠籠，且進行環境投藥。市府員工也憂心廚餘幾乎都放隔夜未處理。（記者洪美秀翻攝）

    台北市出現鼠患問題引發政治效應，新竹市府因屬古蹟且建物老舊，近期也出現「米奇」亂竄問題，行政處發給各局處捕鼠籠及誘餌，不少市府員工行經茶水間，都可看到捕鼠籠，甚至環保局已展開投藥行動。市府員工稱因建物老舊，米奇現蹤早已不足為奇，尤其不少局處茶水間廚餘都放隔夜，也讓市府員工憂心米奇大軍已悄入市府。

    市府行政處表示，新竹州廳為國定古蹟，為落實古蹟定期維護，會定期依據維護管理計劃進行建物內外環境各項清潔與保養工作。年度例行性防治工作包含，每年固定辦理至少1次以上蚊蟲、老鼠、中庭綠植「橙帶藍尺蛾」幼蟲等環境疫病蟲害防治。此次防治措施屬例行性環境維護工作，每年都會委託專業廠商在春夏換季期間（今年於3月初至5月底施作）執行。另平時每月也會定期清理排水溝、清除植生及巡視環境異狀，藉由各項防治措施，防止蟲蟻、害物侵蝕建物結構並維持衛生。

    有市府員工提到，在茶水間看到捕鼠籠根本就食慾全無，且行政處發放的捕鼠籠也沒回收，常有去年的還在用，尤其有的局處茶水間廚餘都放隔夜，連辦公室內也常放餅乾或沒吃完的餐盒，這些廚餘、味道都成為老鼠覓食的源頭，最近已在府內多次看到老鼠亂竄，像茶水間及擺放回收區域，看到台北市鼠患橫行景象，也擔心市府會爆鼠患，這種情況已搞得大家上班憂心忡忡。

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