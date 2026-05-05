環境部成立「鼠害防治專區」 建議北市府每天開記者會報告

針對近期都市鼠患問題，環境部成立「環境鼠害防治專區」，提供相關防鼠原則、投藥知識及QA等，讓民眾參考。（圖取自環境部官網）

雙北市皆發生漢他病毒案例，其傳播源的鼠患問題引發人心惶惶；環境部今（5日）成立「環境鼠害防治專區」，提供相關知識，並具體建議北市府要比照疫情拉高規格，跨局處執行防鼠，並每日召開記者會向市民報告，強調近期的每一天都是「環境清掃日」，至於老鼠藥則是最後手段，投藥地點要公告標示，也可循法規緊急申請荷爾蒙藥物來降低鼠類繁殖。

環境部次長沈志修今表示，今年漢他病毒案例首例在台北市，第2例在新北市，雖然案例數跟往年差不多，但都在北部，引發縣市高度警覺，連桃園市也在動員，昨台北市環保局也派員到環境部開會交換意見，防治老鼠皆按照「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」的三不原則，並強調環境清掃要優於投藥，希望北市未來2週「每一天都是環境清潔日」，跨局處動員，因為不只環保局，連食物較多的市場，以及水溝、下水道及公園等都要動員，如同防治登革熱一樣，並具體建議北市應如同疫情那般，每天召開防鼠記者會，目的是提醒跟說明，讓市民安心。

請繼續往下閱讀...

至於使用藥劑部分，沈志修表示，若在戶外，希望用「餌盒」方式，目的不要讓餌劑被老鼠咬出來，且應該公布放置地點，可利用手機APP讓市民查詢，民眾遛毛小孩、家長帶小朋友遊憩時可避開，北市目前擬採告示牌；另外，老鼠藥不是放了就不管，還要密切觀察，若老鼠死了也要馬上清理。另他也提醒，廚餘管理也要注意，不可倒入水溝，避免成為老鼠食物來源。

外界則探討除了毒餌，也可投放環境荷爾蒙藥物；環境部主秘陳淑玲解釋，學界有討論能否用避孕藥或荷爾蒙藥物，來降低老鼠生育能力，但目前尚無業者申請許可，國內未核准這類藥物，但若行政機關真有需求，可以法規的「專案防治」來申請使用許可，建議北市府也可考慮。

化學署長蔡孟裕則說，今日下午2點半已在環境部官網上設置「環境鼠害防治專區」，提供「防鼠三不」措施之外，也介紹國內老鼠種類、民眾居家防治策略，如垃圾桶加蓋、餌藥投放注意事項等，並有QA區及圖卡；他也重申，老鼠藥只是治標，重點還是環境髒亂清掃、食物清除等才是重點。

蔡孟裕也解釋，老鼠是一種病媒，過去實施過「滅鼠週」，但相關執行分施藥前、施藥後，施藥前10天左右會進行投藥地點的老鼠族群調查，用老鼠籠來分析，到了投藥，則要每天去看藥有沒有被吃，而投藥1個月後，再繼續用老鼠籠來監測投藥後的情況；至於目前北市老鼠的數量，尚未收到北市調查數據。

環境部與台北市環保局開會後，具體建議相關防治鼠患的作為。（記者吳柏軒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法