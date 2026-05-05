集保所推動教育公益 澎湖174位學子受益

台灣集中保管結算所捐贈二百萬元，給馬公國小。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣副縣長林皆興，今（5）日出席台灣集中保管結算所股份有限公司教育協助計畫獎學金頒發儀式，他感謝集保所對澎湖教育事業的支持，並勉勵受獎學生努力學習，將來有能力後，不負期望，回報這份恩情，回饋社會。

林皆興指出，集保所長期陪伴弱勢與偏鄉孩子，秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，運用核心資源，推動「教育公益」。他感謝集保所提供經費協助提升教學品質，讓學子擁有更優質成長環境和發展機會。林皆興期勉受獎學生，「受人點滴，當湧泉以報」。他表示，未來有能力時，也要將這份愛與支持傳遞給更多需要幫助的人。

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集保所2024年捐贈澎湖縣新臺幣200萬元整，分年度用於教育協助計畫。今年澎湖縣各國中小總計174位學生受益，其中馬公國小受獎學生有12位。校長王文瑞表示，每個人的家庭環境或許有些不同，但請大家千萬不要氣餒。因為身邊有非常多的人都在隨時隨地關心著、支持著。希望你們能好好把握、善加利用這份資源，帶著這份來自社會大眾與長官們的溫暖關懷，繼續在學業上努力奮鬥，好好發揮自己的潛力，讓它成為支持前進的力量。

教育處表示，除教育公益外，集保所亦扎根基層體育。2023、2024年舉辦「全民挺棒球公益活動」邀請講美國小棒球隊與樂天桃猿職業球員近距離互動、觀賞中華職棒比賽，同時挹注澎湖講美國小棒球訓練資源。

澎湖縣政府副縣長林皆興前往馬公國小出席獎學金頒發儀式。（澎湖縣政府提供）

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