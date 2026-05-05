企業、媽祖助屏東創世公益園遊會 捐款連擲12聖筊送金項鍊

「創世40 植愛有您」公益園遊會，將於5月23日在縣民公園台糖圓環舉行，今至歸來慈天宮祈福。（記者羅欣貞攝）

創世基金會今（2026）年40週年，為持續植物人安養及到宅服務，屏東分院獲得在地企業支持，將於5月23日舉辦「植愛有您」公益園遊會，屏市歸來慈天宮媽祖將出巡相助，民眾捐款100元可擲筊一次，連擲12個聖筊，可把黃金項鍊帶回家。

長期投入公益的屏縣印象建設公司連續9年與創世屏東院合辦園遊會，盼透過熱鬧有趣的活動，號召企業與民眾共襄善舉，董事長王世賢表示，創世基金會照顧植物人40年，始終如一，守護弱勢、尊重生命的信念從未改變，該公司將持續走在公益路上，成為支撐創世的堅實力量。

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創世屏東院位於屏東市歸來地區，地方守護神歸來慈天宮始終鼎力相助，主委蔣家煌說，媽祖慈悲，將親臨園遊會現場，民眾捐款100元即可擲筊一次，連續擲出12聖筊者，就可把黃金項鍊帶回家，歡迎民眾一起來奉獻愛心，試手氣，關懷植物人。

為這場公益園遊會祈福，眾人今（5）日齊聚歸來慈天宮，呼籲屏東鄉親響應公益；康乃馨生活文化協進會以熱情的非洲鼓開場，來賓們上香稟告媽祖祈求護佑，現場擲出聖筊，為園遊會圓滿順利、善念廣傳取得好彩頭。

「創世40 植愛有您」公益園遊會將於5月23日下午1點到5點，在縣民公園台糖圓環舉行，將有70個攤位及各式物資、闖關遊戲等。屏東創世表示，即日起預訂園遊券（每張100元），可享早鳥禮，還能參加摸彩，有機會把黃金墜飾帶回家，也可以響應二次公益，認助園遊券轉贈弱勢單位，邀請他們到場共樂。

屏東在地的印象建設長期投入公益，捐款助創世，左為印象建設董事長王世賢、右為創世屏東院長林湘華。（記者羅欣貞攝）

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