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    首頁 > 生活

    南投蒼蠅大軍擾民 議員要求加強廚餘去化

    2026/05/05 17:33 記者張協昇／南投報導
    南投、名間等地今年4月蒼蠅大軍入侵，捕蠅紙捕獲密密麻麻的蒼蠅。（南投縣環保局提供）

    南投、名間等地今年4月蒼蠅大軍入侵，捕蠅紙捕獲密密麻麻的蒼蠅。（南投縣環保局提供）

    南投市、名間鄉及竹山鎮等地，上月出現蒼蠅大軍，除了疑與農民使用生雞糞施肥，加上環境高溫潮濕有關外，縣議員沈夙崢今（5日）在議會質詢時也懷疑可能與部分民眾將廚餘倒進排水溝，導致蚊蠅孳生，要求縣府加強排水溝清理與消毒，並恢復家用廚餘機補助及加快廚餘處理中心建置腳步，加強縣內廚餘去化能力。

    對此，縣府環保局長李易書答詢表示，近日將與各公所開會後，在有蒼蠅大量滋生的熱點排水溝加強清消，另縣府規劃建置的廚餘處理中心已擇定最優廠商，近日將完成議約，並預計於1年半至2年內建置完成，也將研議編列經費，恢復民眾購買家用廚餘機補助。

    沈夙崢指出，今年4月，包括南投市、名間鄉及竹山等地均出現蒼蠅大軍，民眾不堪其擾，過去八卦山出現大量蒼蠅，疑因農民使用生雞糞施肥，但此次蒼蠅大軍也入侵市區，可能與部分民眾貪圖方便將廚餘倒進排水溝有關，加上4月高溫潮濕，導致大量蚊蠅孳生，環保局應加強排水溝清消。

    沈夙崢強調，環保局過去曾補助民眾購買家用廚餘機，鼓勵民眾自行去化廚餘，但實施1年即喊卡，希望縣府能恢復此項補助措施，並加快廚餘處理中心建置腳步，加速廚餘去化能力，達到垃圾源頭減量目的，也避免衍生環境髒亂問題。

    南投縣擬在2年內完成廚餘處理中心建置，圖為縣府環保局前往觀摩的台南市廚餘處理廠。（南投縣環保局提供）

    南投縣擬在2年內完成廚餘處理中心建置，圖為縣府環保局前往觀摩的台南市廚餘處理廠。（南投縣環保局提供）

    南投縣計畫恢復民眾購買家用廚餘機補助。（資料照，記者張協昇攝）

    南投縣計畫恢復民眾購買家用廚餘機補助。（資料照，記者張協昇攝）

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