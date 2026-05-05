高雄林園海灘驚見「移動紅龜粿」 含毒性海蛞蝓首度現身

海灘上的紅龜粿是福斯卡側鰓海蛞蝓。（陳俊強提供）

高雄市林園區海灘最近出現緩緩移動「紅龜粿」，乍看以為是海龜，原來是福斯卡側鰓海蛞蝓，在當地首度出現。林園愛鄉協會創會理事長陳俊強指出，福斯卡側鰓海蛞蝓俗稱龜甲側鰓海蛞蝓，所分泌的黏液具有毒性，民眾不要用身體碰觸，其腹部像鮑魚，千萬不要誤食，以免身體不適。

陳俊強近日接連在林園海灘發現3隻福斯卡側鰓海蛞蝓，有龜板一樣的紋路，細看之下還會緩緩的動著，他說，福斯卡側鰓海蛞蝓外套膜背側有微微隆起，並被紅色或白色的紋路分隔成塊狀，看起來就像龜殼一樣，所以，俗稱龜甲側鰓海蛞蝓，這是一種體型龐大的海蛞蝓，平均體長約20公分，最大可生長至30公分。

請繼續往下閱讀...

他表示，福斯卡側鰓海蛞蝓主要在夜晚出沒，潛水者在夜潛時若用手電筒照射礁岩，很容易發現牠們的身影，廣泛分布於印度西太平洋海域，在小琉球、墾丁後壁湖等地的潮間帶或珊瑚礁區都能見到，林園海岸是第一筆資料。他研判，福斯卡側鰓海蛞蝓是否已經習慣棲息林園海岸的離岸堤消波塊偽魚礁，只是之前未被發現，將有待進一步觀察。

陳俊強表示，每年3到5月為林園海岸生物多樣性最高時期，常常會看到不同的海蛞蝓，或有不同品種水母、螺類，部分具有毒性，呼籲民眾在海灘活動碰上這些生物時，最好不要用身體碰觸，以其它工具將牠們送回大海。

福斯卡側鰓海蛞蝓腹部像鮑魚，切勿誤食。（陳俊強提供）

福斯卡側鰓海蛞蝓首度出現林園海灘。（陳俊強提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法