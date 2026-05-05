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    首頁 > 生活

    苗栗首座社宅「明駝好室」 6/30線上抽籤 最搶手房型曝光

    2026/05/05 17:10 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗首座社宅「明駝好室」。（資料照）

    苗栗首座社宅「明駝好室」。（資料照）

    苗栗縣首座社會住宅「明駝好室」招租申請正式截止，縣府設於第二辦公大樓的現場服務據點，將於5月8日功成身退。本次招租反應極為熱烈，107戶名額吸引高達300件申請案，整體中籤率僅約35.6%，預計於6月30日辦理公開電腦抽籤。

    「明駝好室」多元配置套房型59戶、二房型36戶及三房型12戶，並保障弱勢族群、新婚育兒、軍警消及在地居民名額。根據最新統計，套房型競爭最為激烈，共有159件申請；二房型及三房型則分別有96件與45件。縣長鍾東錦表示，這座社宅象徵苗栗居住政策的新里程碑，未來將持續擴大供給量能，實現「宜居苗栗」的願景。

    國家住宅及都市更新中心預計於6月8日起陸續寄發審查結果通知。備受矚目的抽籤儀式將於6月30日採取「線上直播」方式舉行，並由法律事務所全程見證，確保絕對公平透明。中籤民眾隨後將依序選房與簽約，最快於9月1日正式入住新居。

    縣府提醒，現場據點關閉後，民眾若有資格或進度疑問，可至「安居好室入口網站」利用文字客服，或撥打諮詢專線（02）8979-1799由專人解答。

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