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    首頁 > 生活

    水下大逃殺！日月潭「惡霸」魚虎閃電出擊 紅魔鬼驚逃畫面曝

    2026/05/05 17:04 記者劉濱銓／南投報導
    日月潭魚虎伺機獵食紅魔鬼（如圖），在水下上演「大逃殺」。（「日月潭一等高」提供）

    日月潭魚虎伺機獵食紅魔鬼（如圖），在水下上演「大逃殺」。（「日月潭一等高」提供）

    日月潭近期天氣炎熱，「湖中惡霸」魚虎蠢動，潭區有釣客觀察到魚虎閃電獵食，在水下上演「大逃殺」，但遭鎖定的成群紅魔鬼，在驚覺魚虎出擊後也迅速逃逸，雖然魚虎獵食未果，但也顯示魚虎已漸漸活躍，未來繁殖期將進入新一輪防治高峰。

    潭區釣客「日月潭一等高」表示，日月潭因水位下降，魚虎無法在岸邊有枯枝倒木掩蔽的水域棲息，紛紛轉移到浮排、船屋下方的水域躲藏，近期他在船上釣魚，就經常發現有魚虎出沒。

    最近則是在釣紅魔鬼時，透過水下攝影觀察魚群動態，竟赫見魚虎出擊獵食，成群紅魔鬼受到驚嚇後火速逃竄，獵食未果的魚虎後來緩緩現身，目測身長約70公分、重量近10台斤，應是3到4年的成熟個體，由於接下來就是繁殖期，隨著魚虎索餌慾望提高，類似的獵食場面，可能會頻繁上演。

    日月潭「湖中惡霸」魚虎（如圖）日漸活躍，就有魚虎伺機獵食紅魔鬼，嚇得魚群驚逃四散。（「日月潭一等高」提供）

    日月潭「湖中惡霸」魚虎（如圖）日漸活躍，就有魚虎伺機獵食紅魔鬼，嚇得魚群驚逃四散。（「日月潭一等高」提供）

    日月潭「湖中惡霸」魚虎（如圖）日漸活躍，就有魚虎伺機獵食紅魔鬼，嚇得魚群驚逃四散。（「日月潭一等高」提供）

    日月潭「湖中惡霸」魚虎（如圖）日漸活躍，就有魚虎伺機獵食紅魔鬼，嚇得魚群驚逃四散。（「日月潭一等高」提供）

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