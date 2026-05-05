漂洋過海來馬祖給媽祖祝壽 擲筊搶9999發財金

5月1日到9日到馬祖，持與南竿鄉境內天后宮合照，有機會獲得媽祖公仔。（圖為馬祖國家風景區管理處提供）

本週六（農曆3月23日）就是媽祖聖誕，交通部觀光署馬祖國家風景區管理處（簡稱馬管處）攜手南竿鄉馬祖境天后宮、在地社區及觀光產業，5月7日至9日共同推出為期3天的朝聖慶典，透過清道儀式、祈福遶境、祭祀大典與園遊會活動，展現馬祖深厚的海洋信仰文化，也為馬祖春季觀光旺季揭開序幕。

馬管處處長洪志光指出，5月7日將由清道儀式揭開序幕，保長公領隊出巡，鼓板隊及孩囝神偶依序前行，以傳統禮俗淨化遶境路線，展現馬祖地方對信仰的敬重與世代傳承。5月8日晚間舉行祈福繞境，媽祖神轎巡行聚落街區，沿途信眾夾道迎駕，祈求地方平安、風調雨順。

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媽祖聖誕慶典重頭戲將於5月9日媽祖聖誕當天登場，馬祖境天后宮依循古禮舉行祭祀大典與拜壽祈福儀式，邀集各地信眾及誼子、誼女齊聚獻香祝壽，感念媽祖慈恩。當日下午推出「媽祖保庇擲筊比賽」，有機會可獲得新台幣9999元發財金，以「九九久久」吉祥寓意，象徵幸福長長久久、好運綿延不絕。

另外，針對非連江縣居民旅客，凡持5月1日至9日期間機票、船票證明，並於活動當日出示與縣內另外兩座天后宮與自己合照，即可兌領馬祖境天后宮聯名限量媽祖潮玩公仔，歡迎民眾踴躍參與，共享熱鬧盛典。

洪志光說，民眾本週來參與「媽祖在馬祖」慶典外，也適逢藍眼淚最佳觀賞期，旅客白天可感受遶境盛況，夜晚前往北海坑道、大漢據點或北竿馬鼻灣等地追尋藍色星河，體驗信仰與自然交織的獨特魅力。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處攜手南竿鄉馬祖境天后宮，5月7日至9日共同推出為期3天的朝聖慶典。（圖為馬祖國家風景區管理處提供）

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