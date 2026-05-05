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    首頁 > 生活

    彰化芳苑火葬場動工前說明會 民眾撒冥紙抗議

    2026/05/05 17:28 記者顏宏駿／彰化報導
    民眾在說明會場外撒冥紙抗議，警方舉牌警告。（記者顏宏駿攝）

    民眾在說明會場外撒冥紙抗議，警方舉牌警告。（記者顏宏駿攝）

    彰化縣府今午舉行生命園區（火葬場）開發案動工前說明會，「二林芳苑反火葬場自救會」號召500位民眾參加，警方也動員500多名警力戒備，現場氣氛一度劍拔弩張，有民眾在現場撒冥紙抗議，警方舉牌警告，結果此畫面成為今天最緊張的畫面。

    彰化縣府鐵了心要蓋火葬場，但二林、芳苑組自救會抗議，民眾誓死抵抗火葬場進駐，去年5月27日縣府到現場舉辦說明會，警方發生激烈衝突，2位民眾掛彩。

    今天的說明會會前充滿「山雨欲來風滿樓」的氣氛，全縣八大分局共支援500多名警力，現場維安比照總統級，縣警局長陳世煌親自督陣。

    中午近10部遊覽車載著鄉親到現場，自救會成員立即在福海宮前面舉行「送終」儀式，民眾撒冥紙高喊「要台積電，不要火葬場」，警方立即舉牌警告，民眾表達心聲後進入會場。

    縣府行政處長劉玉平報告生命園區的計畫案時，民眾以投影片太小為由開始鼓噪，但劉玉平不為所動，繼續報告，民眾以官員不聽鄉親心聲為由離場，原本現場有200多位民眾，不到5分鐘「空空如也」，形成官員自己獨自報告的場面。

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