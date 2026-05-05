愛心善循環！彰化家扶獲贈5千張發票、156箱民生物資

彰化家扶今天獲贈數千張發票與156大箱民生物資。（圖由家扶提供）

愛心不間斷！台中市翔浤文創公司總經理劉承翰今（5日）率「翔浤客戶行善團」，滿載著近5千張3~4月份統一發票，與156大箱民生物資，來到彰化家扶中心，由彰化家扶主任王震光代表接受。

王震光表示，翔浤文創5年前觀察到在地社福團體資源缺口，決定發起「客戶行善團」，號召合作夥伴與客戶一同投身公益，參與人數與捐贈物資年年增加。物資將發送給受扶助家庭，感謝大家對家扶兒的照顧與關愛。

請繼續往下閱讀...

劉承翰表示，最初他們只是想盡一份心力，沒想到客戶們的回響如此熱烈。5年前的一顆種子，如今已長成遮風避雨的小樹。很多朋友現在時間一到，就會主動詢問今年需要贊助嗎？這份堅持，是為了讓家扶的孩子們知道，社會對他們的關心從未缺席。本次捐贈活動除了募集到數千張發票，寄望能為家扶增添中獎的小確幸，還募集大量的衛生紙、清潔劑、濕紙巾、洗潔精等民生物資，再加上喝到白沙屯媽祖保佑的平安水，希望家扶兒能夠受到妥善的照顧，更加健康的成長。

除了愛心發票、媽祖平安水與實體物資的捐助，明年更計畫結合合崧帆布公司，由董事長陳彥欽率領更多協力廠商，共同邁入第6年、第7年等」。

彰化家扶主任王震光表示，非常感謝翔浤文創這5年來的深耕。對於許多弱勢家庭而言，這些生活物資是維持基本生活尊嚴的關鍵。企業穩定的捐助就像是一劑強心針，讓家扶的孩子，能無後顧之憂地學習與成長。

翔浤客戶行善團帶來5千張發票與156大箱民生物資，來到彰化家扶中心。（圖由家扶提供）

翔浤客戶行善團帶來156大箱民生物資，來到彰化家扶中心。（圖由家扶提供）

翔浤客戶行善團帶來5千張發票與民生物資，來到彰化家扶中心。（圖由家扶提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法