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    農曆3月瘋媽祖 慈護宮「桃園媽」5/7兵分三路遶巡北桃園

    2026/05/05 16:52 記者鄭淑婷／桃園報導
    慈護宮「桃園媽」將於5月7日，兵分三路遶巡北桃園十五街庄。（慈護宮提供）

    慈護宮「桃園媽」將於5月7日，兵分三路遶巡北桃園十五街庄。（慈護宮提供）

    農曆3月瘋媽祖，慈護宮「桃園媽」5月7日兵分三路遶巡北桃園十五街庄，為廣大信眾祈福，當天在藝文特區廣場、新永和市場讓信眾鑽轎腳，主委簡征潭表示，希望鄉親共襄盛舉，隨行陪伴或沿路設香案，並請遵守警方交通管制措施。

    簡征潭表示，每年農曆3月23日（今年國曆5月9日）為天上聖母（媽祖）誕辰紀念日，全台各地瘋媽祖，桃園慈護宮在紀念日期間，定期舉辦慶祝聖母誕辰系列活動，今年系列活動自5月1日開始至9日截止，每年吸引廣大信眾虔誠參與。

    簡征潭表示，系列活動重頭戲，慈護宮「桃園媽」將於5月7日兵分三路展開遶境祈福活動，其中二路車隊、一路徒步，浩浩蕩蕩遶巡北桃園十五街。

    簡征潭表示，車隊花車主要遶巡中路、大樹林、八德、龜山、埔子、蘆竹、青埔等地區，徒步則遶巡市中心區、埔子藝文特區及大、小會稽等地區，中午在藝文特區廣場讓信眾「鑽轎腳」。

    簡征潭表示，三路人、車預計晚間6點半左右，在桃園區三民路、三元街附近新永和市場會合，並展開萬人鑽轎腳，隨後隊伍沿著三民路緩緩前進，預計晚上9點半回到慈護宮，結束遶境祈福活動。

    桃園警分局表示，將於遶境沿線重要路口，派員實施彈性交通疏導管制，如遇交通壅塞將適時進行號控及引導車輛改道行駛，避免交通打結，必要時也會透過警察廣播電台、友桃交訊網，播報即時路況。

    慈護宮「桃園媽」將於5月7日，兵分三路遶巡北桃園十五街庄。（慈護宮提供）

    慈護宮「桃園媽」將於5月7日，兵分三路遶巡北桃園十五街庄。（慈護宮提供）

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