媲美日本蔦屋書店！ 竹北市圖福德分館華麗變身 美學氛圍好吸睛

新竹縣竹北市立圖書館福德分館竣工即將開放，明亮潔淨、挑空極簡的設計，讓市民直呼好像飯店、美術館。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市立圖書館福德分館竣工即將開放，明亮潔淨、挑空極簡，讓市民直呼好像飯店、美術館，充滿設計感的氛圍絲毫不輸日本蔦屋書店，連日來引發熱烈討論；竹北市公所表示，福德分館獲客委會補助進行改造，目前正辦理消防安全等檢查，近期取得使用執照後正式開館。

「這裡收藏我們許多的心血汗水，設計想法到落實，到現在的完成面，一切的一切，都是鞠躬盡瘁，最後就是等待您的到來了。」竹北市長鄭朝方用他的視角分享，福德分館原本老舊存在許多問題，他上任後積極面對，而今改善竣工了！公所圖書館公務員雖僅2位，但團隊務實的執行工程，重視各項結構強固，並試圖變得更美。

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整體空間以鵝黃暖色系為主，延續竹北市美學建設，巧思以柵欄、地板設計區隔，融入日、月和星辰的垂吊燈飾，書架空間利用極大化，每張坐椅都特別為各年齡層挑選過，還有一張像哈利波特魔法學院的大長桌，兒童閱讀區落地窗和木地板視覺效果延伸至戶外，自然地合而為一，連廁所、哺乳室也精心佈置。

竹北市公所表示，市圖福德分館過去每月約1萬5000名愛書人到訪，但歷經多次地震，2樓天花板毀損掉落，室內環境老舊亟待改善。為此，公所團隊向客委會提計畫爭取「文化發電機」經費，獲客委會補助2890萬元，加上自籌560餘萬元，合計逾3450萬元。

整修範圍包括提升兒童閱讀區的童趣氛圍，營造溫馨的親子閱讀空間；修護並加強書櫃書架設施，館內空間優化；全館改採節能照明等。

竹北市圖福德分館有為不同年齡層貼心設計閱讀區。（記者廖雪茹攝）

竹北市立圖書館福德分館明亮潔淨、挑空極簡的設計，絲毫不輸日本蔦屋書店。 （記者廖雪茹攝）

像哈利波特魔法學院的大長桌。（記者廖雪茹攝）

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