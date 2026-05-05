預防新北鼠患 議員彭一書促市府跨局處整合 針對重點場域加強清消

為預防鼠患，民進黨新北市議員彭一書（右）促新北市府跨局處整合，針對學校、公園、市場等重點場域加強清消。（記者黃政嘉攝）

台北鼠患危機延燒成「安鼠之亂」，新北市現有1例漢他病毒症候群，民進黨新北市議員彭一書提出，市府除了口頭宣導注意環境整潔、廚餘問題等，也應另有作為，建議以跨局處整合專案方式，看是招標或委外，找廠商針對學校、公園、市場等場域，加強環境整潔或清消。新北市環保局長程大維回應，前陣子已跟各局處互相搭配宣導，都有納入各局處的合作方案。

彭一書今在議會質詢提到，在鼠患的當下，市府除了宣導注意環境整潔、廚餘問題，也希望市府另有作為。他強調，這不是只有環保局的事情，可以先把重點放在學校、公園、市場，包括水利局的衛生下水道問題，以跨局處整合做出專案，看是招標或委外方式，做加強環境整潔或清消，而非僅靠口頭宣導。

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程大維認同跨局處整合專案作法，他說，上述幾個地點，前陣子已和各局處互相搭配，像市場、夜市有跟新北市經濟發展局搭配，像宣導攤商收市時，如何覆蓋廚餘桶，還有堆置建材的工地、公園、學校等，後續都有納入各局處的合作方案，環境工作一定要大家動起來、合作。

彭一書說，新北非常大，環保局是主責單位，可以召集其他人組成專案來認真面對，建議在不影響清潔隊業務下，準備一筆經費編入專案預算來處理。他也希望，學校環境部分，市府是不是看是用招標或委外方式，針對這部分做清消、整潔，否則等擴散就來不及。

程大維回應，針對學校部分怎麼再去強化、保護孩童上課安全或衛生等，後續會再跟教育局談細節。

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