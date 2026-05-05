赴英國考察農業猝逝 芳苑鄉農會總幹事洪翊桓享年46歲

彰化縣芳苑鄉農會總幹事洪翊桓日前隨團到英國參訪，台灣時間4日傍晚不幸病逝旅館。（翻攝芳苑農會臉書頁）

彰化縣芳苑鄉農會總幹事洪翊桓日前隨團到英國參訪，於台灣時間4日傍晚不幸病逝旅館，芳苑鄉農會今起由秘書辜怡甄暫代總幹事，彰化縣政府也辦理候選人登記，應公告14日，鄉農會預計今起60天內完成總幹事遴聘作業。

洪翊桓不幸猝逝，今天在地方傳開之後，很多人打電話到鄉農會求證，農會臉書官網貼文，向鄉親及社會各界證實此不幸訊息。

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據了解，彰化縣農會4月27日帶各鄉鎮市農會總幹事到英國考察農業，預計5月9日返台，洪翊桓回到旅館後猝逝，送醫急救無效，享年46歲。

彰化縣政府農業處表示，洪翊桓任期未過半，芳苑鄉農會依農會總幹事遴選辦法，今天寄出總幹事出缺公文，農業處公告受理登記14日，有意出任芳苑鄉農會總幹事的人在接下來的5個工作日內登記，縣政府審查資格及評定成績，把候聘者登記名單交由農業部約見面談，通過者名單送達鄉農會，理監事會開會討論並經表決獲全體二分之一以上同意，即完成遴聘程序。

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