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    首頁 > 生活

    台中YouBike逾1770個站點 5/6起新增悠遊付及iPASS MONEY租借

    2026/05/05 17:00 記者蘇金鳳／台中報導
    台中YouBike已達1770個站點。（記者蘇金鳳攝）

    台中YouBike已達1770個站點。（記者蘇金鳳攝）

    台中YouBike已成為台中人相當重要的交通工具，目前建置超過1770個站點，站點數高居全台之冠，為讓民眾支付更便利，交通局表示，自6日凌晨0時起，除信用卡支付外，新增支援悠遊付及iPASS MONEY掃碼租借服務，等於是民眾僅需一支手機，即可租借YouBike。

    交通局長葉昭甫表示，台中市騎乘YouBike已累計突破1億2千多萬人次，平均每日租借量約5至6萬人次，每月騎乘人次屢創新高，因應民眾短程與接駁的交通需求，台中市目前YouBike已建置超過1770個站點。

    葉昭甫表示，過往台中市掃碼租借YouBike只能綁定信用卡支付，自5月6日起，使用者開啟手機YouBike APP後，可綁定悠遊付或iPASS MONEY，借車時掃描車機QR Code，即可透過多元支付管道輕鬆租借車輛。

    交通局指出，雖然新增多元掃碼支付方式，但既有的實體卡（悠遊卡、一卡通）租借功能均維持不變，升級主要是為提供「無卡族」或「忘記帶卡」的市民更多元服務，民眾可依自身使用習慣，選擇最便利的借車方式。

    交通局提醒民眾，初次使用悠遊付或iPASS MONEY租借YouBike前，籲請先確認已於 YouBike官網或APP完成會員註冊，並在YouBike APP掃碼綁定悠遊付或iPASS MONEY。

    台中YouBike6日起新增支援悠遊付及iPASS MONEY掃碼租借服務。（市府提供）

    台中YouBike6日起新增支援悠遊付及iPASS MONEY掃碼租借服務。（市府提供）

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