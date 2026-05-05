自救會率民眾退席！ 彰化芳苑火葬場動工前說明會 官員唱獨腳戲

彰化生命園區動工前說明會，民眾突然離場，變成官員唱獨腳戲。（記者顏宏駿攝）

彰化縣府今午舉行生命園區（火葬場）開發案動工前說明會，「二林芳苑反火葬場自救會」號召500位民眾參加，警方也動員500多名警力戒備，現場氣氛一度劍拔弩張，但說明會剛進行，自救會成員就提出程序問題，接著民眾離去，變成官員唱獨腳戲，說明會就在沒有民眾的情況下完成。

自救會成員離場時喊話，「這不是結束，而是對抗火葬場的開始」，接下來的「動工」，他們將利用各種方式對抗，不可能讓縣府順利興建。

請繼續往下閱讀...

彰化縣政府民政處長劉玉平表示，整個生命園區的規劃作業已完全定稿，緊接著是5月7日的第一次工程開標，相關的工程規劃、爐具的採購作業均依規定進行，希望在2年內竣工。

劉玉平說，目前民眾對開發案最大的疑慮是空污，根據環評審查的結論，由地方召集生命園區的監督委員會，每半年開會一次，他強調，火化場的爐具跟一般垃圾焚化爐差異非常大，因為焚燒的是大體，屬於有機物，在污染物的控管相對單純。

自救會總幹事袁震權說，警方用國家元首級的維安規格對付手無寸鐵的民眾，官員不尊重民眾的聲音，這不是溝通，而是行政霸凌。縣政府一定會動工興建火葬場，不可能停止，自救會仍會表達反對立場，主戰場放在將來的動工興建。

生命園區說明會開場前，民眾跟員警數目差不多。（記者顏宏駿攝）

生命園區說明會開場前，民眾跟員警數目差不多。（記者顏宏駿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法