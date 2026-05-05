從航太、鑑識到國際金融 海外圓夢營46名青年跨域培訓

學員透過桌遊模擬掌握金融基礎知識與市場運作，將海外行前準備轉化為扎實的實作能力。（明新科大提供）

為落實國家人才培育願景，教育部青年發展署積極推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，委由明新科技大學辦理成長營，46名青年學子歷經兩梯次共4天的密集培訓，深入航太、鑑識與金融3大專業領域，為即將展開的海外見學之旅奠定堅實實務基礎。

明新科大表示，成長營規劃「法國航太探索之旅」、「倫敦鑑識迷蹤大冒險」及「前進美加：全球治理想像力」3條主題路線，4月25 、26日及5月2 、3日分兩梯次，課程結合講座、實作、案例研討與成果發表，強化學員跨域學習與國際視野。

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在「法國航太探索之旅」中，明新科大與新竹縣政府教育局合作，開放高中生共同參與。課程以「從地球到太空」為主軸，涵蓋天文科普、太空任務與火箭實作，學員從燃料製作、推力測試到火箭組裝，並完成升空驗收，成為營隊最受矚目的亮點。

「倫敦鑑識迷蹤大冒險」導入鑑識科學實務，內容包括DNA技術、指紋比對、測謊分析及數位鑑識，並由警政與移民署人員授課，帶領學員理解犯罪偵查與證據判讀流程。

「前進美加：全球治理想像力」以國際金融為核心，課程涵蓋金融科技、詐騙風險辨識及ESG永續金融，並透過模擬情境與分組討論，引導學員認識全球金融市場運作及其對社會與城市治理的影響。

計畫主持人張哲維指出，課程採「先培訓、再出發」模式，透過任務導向學習，讓學員在實作與討論中培養觀察、提問與團隊合作能力。

明新科大表示，完成培訓並通過審查的學員，將依主題分別前往英國倫敦、法國巴黎與圖盧茲，以及加拿大多倫多、美國紐約等地進行海外見學，從航太科技、鑑識科學到國際金融，拓展跨域學習經驗，為未來升學與職涯發展奠定基礎。

移民署劉哲森專家（右）解說執勤裝備，學員透過親身體驗認識體會執法同仁維護公眾安全的實務面貌。（明新科大提供）

學員參與火箭設計組裝與升空成果驗收，在過程中實踐航太工程基礎原理與科技創新。（明新科大提供）

明新科大與新竹縣政府教育局攜手辦理「法國航太探索之旅」成長營，引導青年建立跨域學習經驗並開拓國際視野。（明新科大提供）

學員實作指紋比對與證據判讀，體驗從指紋與微量證據中找出真相的專業流程。（明新科大提供）

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