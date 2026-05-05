慶20週年「昂坪360」首推夜間纜車！ 另有台灣專屬買1送1優惠

為歡慶20週年，香港昂坪360首度推出期間限定霓虹燈主題夜間纜車，從高空視角重新詮釋香港夜色魅力。（圖由昂坪360提供）

曾獲選「世界十大最佳纜車」的昂坪360，為慶祝20週年里程碑，將於今年暑期首度解鎖全港最靚霓虹燈主題「夜間纜車」體驗，全長25分鐘的旅程，從高空俯視大嶼山的壯闊夜景、見證天壇大佛夜間點燈奇景；為了回饋台灣旅客，此次同步推出台灣限定旅展專屬優惠，祭出標準來回纜車買一送一方案。

昂坪360銷售及營收總管謝鈞宇表示，隨著台灣旅客赴港熱度持續攀升，去年到訪人次，較2024年成長約33%，顯見台灣旅客對這座高空旅遊地標的青睞。尤其台灣市場是香港最大市場之一，且台人對於老香港有許多感情，因此針對台灣市場再推優惠方案，於各大旅行社推出台灣限定旅展專屬優惠，購買日期由即日起至今年5月31日，祭出標準來回纜車買一送一方案。

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位於大嶼山的昂坪360，全長約5.7公里的路線串聯東涌與昂坪，車廂四面皆為全景玻璃設計，讓旅客能360度飽覽壯麗景致。而在20週年慶典期間，除了推出期間限定的夜間纜車，也在昂坪市集點亮經典港式霓虹燈，重現懷舊街景，搭配戶外音樂演出，打造沉浸式的香港夜遊體驗。另外，天壇大佛以及大佛前長樓梯將於夜間纜車活動期間限時亮燈，為期8天。

昂坪360此次同步於各大旅行社推出台灣限定旅展專屬優惠，購買日期由即日起至5月31日，祭出標準來回纜車買一送一方案，出遊日期由即日起至9月30日，數量有限，售完即止。此外，也推出「兩人起跳自由配」優惠方案，提供雙人以上旅客更具彈性的票價組合，不論是好友結伴出遊或家庭旅遊，皆能依行程需求自由搭配。

香港昂坪360首度推出期間限定霓虹燈主題夜間纜車。（圖由昂坪360提供）

昂坪360銷售及營收總管謝鈞宇表示，隨著台灣旅客赴港熱度持續攀升，去年到訪人次，較2024年成長約33%，顯見台灣旅客對這座高空旅遊地標的青睞。（記者黃宜靜攝）

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