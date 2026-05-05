「抗藥性老鼠」恐成漢他病毒隱憂 疾管署：環境管理、控鼠才是關鍵

疾管署說明漢他病毒症候群疫情仍屬零星個案。（記者侯家瑜攝）

國內今年已累計2例漢他病毒症候群病例，台北、新北接連出現個案，引發疫情升溫疑慮。北市因鼠患大量投藥，專家憂心恐出現抗藥性鼠群。疾管署表示抗藥性確實存在風險，若鼠群未有效控制，病毒傳播機率恐隨之上升，強調關鍵仍在有效控鼠與環境管理。

台北市今年率先傳出鼠患，北市環保局在公共開放空間已大量施放老鼠藥因應「安鼠之亂」，不過外界關心老鼠藥恐衍生抗藥性，使疫情擴大。對此，疾管署副署長曾淑慧表示，目前常用老鼠藥主要影響老鼠凝血功能使其死亡，確實有研究顯示部分鼠類可能出現抗藥性，不過若未有效控制鼠群，帶病毒的鼠類仍可能造成傳播，因此環境管理與防鼠措施更顯重要。

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曾淑慧指出，近10年（2017年至2026年），全台共累計45例漢他病毒症候群病例，分別為2017年0例、2018年1例、2019年3例、2020年11例、2021年11例、2022年5例、2023年6例、2024年及2025年各3例，今年迄今則是2例。她表示漢他病毒症候群目前在台灣仍屬低度流行疾病，疾管署尚無規劃成立中央疫情指揮中心，但各縣市已由衛生局與環保局跨單位合作，持續監測與防治。

曾淑慧說明，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，主要宿主為鼠類等齧齒動物。人類多半是在打掃或接觸環境時，吸入或接觸到被鼠類糞便、尿液或唾液污染的塵土或物品，或遭鼠咬而感染。

感染後的潛伏期約為2至4週，常見症狀包括發燒、肌肉痠痛、咳嗽、呼吸急促，嚴重時可能影響腎臟功能。曾淑慧提醒，症狀嚴重程度會因個人體質與病毒型別不同而有所差異，一旦出現疑似症狀應儘速就醫。

面對疫情，預防仍是關鍵。曾淑慧呼籲民眾落實「防鼠三不」原則，包括「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」。例如封堵居家縫隙避免老鼠入侵、維持環境整潔防止築巢，以及妥善保存食物與垃圾，避免吸引鼠類。

在清理環境時也需特別注意防護。她建議，應配戴口罩、手套與防護裝備，並將市售漂白水以1:9稀釋後潑灑於可能受污染區域，靜置5分鐘再清理，作業後以肥皂徹底洗手，降低感染風險。

漢他病毒主要透過鼠類排泄物傳播。（圖由疾管署提供）

防鼠3不原則可有效降低風險。（圖由疾管署提供）

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