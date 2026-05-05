陳瑩爭取中央核定8194萬元 將改善台東通學及易肇事路口

立委陳瑩（中）爭取中央經費改善人行環境。（陳瑩服務處提供）

立委陳瑩向內政部國土管理署爭取「永續提升人行安全計畫」，今（5）日核定台東縣6件提案，總經費達8194萬元，將用於改善校園周邊道路、生活圈步行環境及易肇事路口安全，進一步提升學生、居民與遊客的通行品質。

陳瑩表示，此次獲核定的6項計畫中，包括4件人行道改善工程，涵蓋重要通學、生活及觀光路段，分別為鹿野鄉「鹿野國中道路品質改善工程案」1000萬元、池上鄉「大坡池通水巷人行道改善工程」850萬元、池上鄉「忠孝路道路人行環境品質改善工程案（第二期）」500萬元，以及成功鎮「新港港埠及周邊生活道路人本環境串聯計畫」3058萬元。

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另有「台東縣行人安全環境健檢及行人友善區整體規劃計畫」1986萬元及「台東縣事故資訊與易肇事路口應用決策平台第二期擴充維運計畫」800萬元，針對人口密集區域進行整體規劃，結合人本交通、城鄉發展與景觀生態，並建置事故熱點分析、碰撞構圖、自動化資料處理及改善績效追蹤等功能，強化易肇事路口風險判讀，提升步行環境品質與整體道路安全。

陳瑩指出，這次核定內容不僅包括人行道與道路環境改善，也納入事故資訊分析、易肇事路口治理及整體規劃作業，兼顧硬體建設與交通治理，對提升台東整體人行安全具有重要意義。交通安全是最基本的生活保障，尤其對偏鄉地區而言，更需要中央資源持續投入，後續也將持續督促中央與地方加速推動規劃與工程進度，讓經費儘速落實在地方建設上，逐步完善台東各鄉鎮的人本交通環境。

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